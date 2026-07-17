El Mundial 2026 ya no se vive desde una sola pantalla: casi la mitad de los peruanos seguirá los partidos entre TV, redes sociales y streamers

Un estudio revela que el celular se ha convertido en el gran compañero de la televisión durante los encuentros y que los videos cortos son el formato favorito para seguir la conversación futbolera.

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la forma en que los peruanos consumen fútbol. Si antes la experiencia se limitaba al televisor, hoy el hincha acompaña cada partido con el celular en la mano, revisando estadísticas, comentando en redes sociales, viendo repeticiones y siguiendo a sus creadores de contenido favoritos.

Así lo revela un estudio realizado por Inkabet, que identifica el crecimiento de un nuevo perfil de aficionado: el hincha multiplataforma, capaz de combinar televisión, redes sociales, aplicaciones móviles y plataformas de video para seguir cada detalle del torneo.

Según la investigación, el 47,1% de los peruanos se considera un consumidor mixto de contenido deportivo, mientras que el 36,8% mantiene un consumo más tradicional y el 16,1% afirma seguir el fútbol principalmente a través de medios digitales.

La televisión sigue siendo la principal pantalla

Aunque la televisión continúa liderando como el dispositivo preferido para ver los partidos, el estudio confirma que la experiencia futbolística ya no ocurre en una sola pantalla.

Entre los principales hallazgos destacan:

El 62,1% ve los partidos principalmente por televisión.

El 29,8% utiliza el smartphone como dispositivo principal.

El 84% usa el celular mientras sigue un partido en vivo.

Durante los encuentros, los aficionados aprovechan ese segundo dispositivo para complementar la experiencia.

Más de la mitad consulta estadísticas en tiempo real (53,4%) o revisa redes sociales (52,9%), mientras que un 44,8% conversa en grupos de WhatsApp o chats con amigos. Además, el 36,9% consulta pronósticos deportivos mientras transcurre el partido.

TikTok, Reels y Shorts cambian la forma de consumir fútbol

Los videos cortos se consolidan como el formato preferido entre los aficionados.

El 46,9% afirma consumir principalmente contenido relacionado con el fútbol a través de TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, muy por delante del streaming en vivo (24,2%) o los programas deportivos publicados en internet (15%).

La diferencia es todavía mayor entre los más jóvenes: el 63% de los aficionados de entre 18 y 24 años elige los videos cortos para seguir la actualidad futbolística.

En cuanto a plataformas, YouTube lidera con el 42,8% de las preferencias, seguido muy de cerca por TikTok, con un 37,1%.

Cuando ocurre una jugada importante, la reacción también es inmediata:

El 46% busca primero la repetición o las reacciones en redes sociales.

El 20,4% acude a YouTube.

Solo el 16,5% vuelve a la televisión para revisar la acción.

Los streamers ganan espacio entre los hinchas

Los creadores de contenido especializados en fútbol también forman parte de la nueva experiencia mundialista.

El estudio indica que el 37,3% consume con frecuencia contenido de streamers o creadores especializados, mientras que un 48,6% lo hace ocasionalmente.

Los aspectos más valorados por los usuarios son la autenticidad de sus opiniones (29,7%) y la posibilidad de interactuar con ellos durante las transmisiones en vivo (22%).

Una experiencia cada vez más digital

Los datos reflejan cómo el Mundial ya no termina cuando finaliza el partido.

El 53,7% de los aficionados considera que vive este Mundial de una forma mucho más digital que las ediciones anteriores, mientras que casi la mitad (49,4%) reconoce consumir hoy bastante más contenido futbolístico en internet que durante el último torneo.

En este contexto, Inkabet anunció que realizará una cobertura especial del Mundial 2026 junto a sus embajadores Checho Ibarra y Cuto Guadalupe, además de contenidos exclusivos desde las sedes mundialistas con Fernanda Huapaya y transmisiones en vivo dirigidas a una audiencia que sigue el fútbol mucho más allá de los 90 minutos reglamentarios.