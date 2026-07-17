Waze estrena modo motocicleta y presenta funciones con Inteligencia Artificial

La aplicación de navegación Waze ha lanzado en Perú su nuevo modo motocicleta, diseñado para ofrecer rutas adaptadas a los conductores de vehículos de dos ruedas. Esta función utiliza inteligencia artificial para incorporar atajos y restricciones específicas para motocicletas, así como alertas sobre peligros complejos como baches, reductores de velocidad, pasos peatonales elevados, fin de banquina y puentes estrechos.

La función se alimenta de la información de tráfico en tiempo real de Waze y de un grupo dedicado de editores de mapas que también son motociclistas, quienes actualizan constantemente las alertas. El modo ya está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, Filipinas, Malasia, México y Perú, para dispositivos Android e iOS.

Navegación personalizada

La aplicación también ha incorporado una navegación personalizada que sugiere rutas basadas en viajes anteriores y en el análisis de los patrones de tráfico locales, ofreciendo opciones según las preferencias del conductor, como autopistas en lugar de vías locales con muchas paradas. Esta función se está implementando globalmente para Android e iOS.

Reportes con Gemini

Además, Waze ha integrado funciones impulsadas por Gemini, como los Reportes Conversacionales, que permiten a los usuarios reportar incidentes de tráfico o sugerir actualizaciones en el mapa de forma natural, como cambios de dirección o cierres de calles.

La función ya se está implementando en Estados Unidos y Brasil. También se ha añadido la búsqueda de destinos con Gemini, que permite hacer preguntas abiertas antes de iniciar el trayecto, como buscar cafeterías abiertas o encontrar estacionamiento cerca del destino.