Minedu anuncia la quinta Hackathon en Tecnologías Digitales 2026

El Ministerio de Educación (Minedu) inicia la quinta edición de la Hackathon en Tecnologías Digitales 2026, una maratón de innovación orientada a promover el desarrollo de soluciones tecnológicas que respondan a los principales desafíos de la educación básica y promuevan una educación más innovadora, inclusiva y preparada para los retos de la transformación digital.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, afirmó que la quinta edición de la Hackathon en Tecnologías Digitales 2026 constituye una apuesta por una educación que fomente la creatividad, la innovación y el desarrollo de soluciones a los desafíos del país mediante el uso de la tecnología. Señaló que esta iniciativa permitirá a estudiantes, docentes y especialistas aplicar sus conocimientos en proyectos que respondan a necesidades concretas de la educación pública.

Asimismo, indicó que el Minedu busca consolidar a las instituciones educativas como espacios donde el aprendizaje esté vinculado con la transformación digital, incorporando la inteligencia artificial, la robótica educativa, las metodologías STEAM, entre otras herramientas tecnológicas digitales. Añadió que el fortalecimiento de las competencias digitales es fundamental para preparar a los estudiantes frente a los retos del presente y del futuro.

La titular del sector sostuvo que la transformación digital de la educación no se limita a incorporar tecnologías digitales en las aulas, sino que implica desarrollar competencias que preparen a los estudiantes para enfrentar los desafíos del presente y del futuro. En ese sentido, afirmó que la Hackathon promueve el trabajo colaborativo entre estudiantes, docentes y especialistas, fortaleciendo habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la investigación y la innovación.

La organización del evento estará a cargo de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación (DITE), que también será responsable de aprobar y difundir las bases de la competencia, así como de conducir el desarrollo de todas sus etapas.

La iniciativa se encuentra alineada con la Ley General de Educación, que reconoce la creatividad, la innovación y la investigación como pilares para garantizar una educación de calidad, así como con la Política Nacional de Gobierno Digital, orientada al fortalecimiento del talento y las competencias digitales de la ciudadanía.