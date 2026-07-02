WhatsApp permitirá usar nombres de usuario sin revelar el número de teléfono: así funcionará la nueva herramienta

WhatsApp anunció una de las funciones más esperadas por millones de usuarios: la posibilidad de utilizar un nombre de usuario para iniciar conversaciones sin exponer el número de teléfono. La plataforma informó que, desde esta semana, algunos usuarios ya pueden reservar un nombre de usuario, el cual podrán utilizar cuando la función sea lanzada oficialmente en los próximos meses. Para acceder a esta opción, es necesario contar con la versión más reciente de la aplicación y dirigirse a Configuración > Cuenta > Nombre de usuario.

La compañía explicó que cada nombre de usuario será único, por lo que solo podrá ser utilizado por una persona. Durante el proceso de creación, la aplicación verificará automáticamente si el nombre elegido se encuentra disponible o si ya fue registrado por otro usuario, evitando duplicidades dentro de la plataforma.

WHATSAPP REFUERZA LA SEGURIDAD PARA EVITAR SUPLANTACIONES Y ABUSOS

Junto con el lanzamiento de esta herramienta, WhatsApp aseguró que implementó múltiples capas de protección para reducir riesgos de fraude y contactos no deseados. Entre las medidas destacan claves de nombre de usuario que limitan quién puede contactar al usuario, restricciones sobre la cantidad de personas nuevas que una cuenta puede contactar y sistemas automatizados capaces de detectar y bloquear patrones de abuso antes de que afecten a otros usuarios.

La empresa también recomendó a los usuarios mantenerse atentos ante cualquier comportamiento sospechoso y utilizar la opción de reportar directamente desde la aplicación si detectan actividades inusuales. Con esta actualización, WhatsApp busca ofrecer mayor privacidad y control sobre la identidad digital, permitiendo que las conversaciones puedan iniciarse sin necesidad de compartir información personal como el número telefónico.