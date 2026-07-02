Torneos de pronósticos durante el Mundial: cómo funcionan las tablas de posiciones con premios

Además de los bonos tradicionales, durante la Copa del Mundo 2026 varias casas de apuestas en Perú están lanzando un formato distinto de promoción: torneos con tabla de posiciones, donde los usuarios compiten entre sí por un fondo de premios compartido en lugar de recibir un bono fijo por depositar. Veamos cómo funciona este tipo de mecánica y qué conviene revisar antes de participar en una.

¿Qué es un torneo con tabla de posiciones?

A diferencia de un bono de bienvenida o una apuesta gratis, este formato no premia simplemente por apostar, sino por rendimiento durante un periodo determinado. Los jugadores acumulan puntos según sus resultados, y al cierre del periodo se reparte un fondo de premios entre quienes ocupen las primeras posiciones de la tabla —en algunos casos, hasta 50 lugares premiados.

Suele estar disponible para usuarios registrados en el país, mayores de 18 años, y normalmente requiere un paso adicional: activar la participación (opt-in) antes de empezar a apostar, ya que solo las apuestas posteriores a ese registro suelen sumar puntos para la clasificación.

Requisitos habituales para que una apuesta cuente

No todas las apuestas clasifican para este tipo de tabla. Estos son los filtros que suelen aplicarse en promociones de este estilo:

Monto mínimo de apuesta: un piso fijo (por ejemplo, S/50) por jugada.

Cuota mínima: suele exigirse una cuota mínima (1.50 es habitual) y, en muchos casos, solo para apuestas simples, no combinadas.

Competición habilitada: generalmente se limita a un torneo específico, como partidos de la Copa Mundial de la FIFA.

Fondos propios: las apuestas hechas con saldo de bono o apuestas gratuitas normalmente no cuentan para la tabla.

Cómo se calculan los puntos

El sistema de puntuación de este tipo de torneos suele basarse en la ganancia neta, no en el monto apostado. La fórmula típica es:

Puntos = Monto ganado − Monto apostado

Por ejemplo, si apuestas S/100 y ganas S/150, tus puntos serían 50. Esto significa que buscar cuotas más altas suele sumar más rápido en la tabla que apostar montos grandes con cuotas bajas.

En caso de empate en puntos, suele ganar la posición más alta el jugador que alcanzó ese puntaje primero. Además, en la mayoría de estos torneos cada participante solo puede ganar un premio: si califica en varias posiciones, se le acredita únicamente el más alto.

Qué apuestas suelen quedar fuera del cómputo

Conviene tener claro que no todo lo apostado durante el periodo del torneo cuenta para la tabla. Por lo general quedan excluidas:

Apuestas canceladas o reembolsadas.

Apuestas con cash out.

Apuestas liquidadas después de la fecha de cierre del torneo.

Apuestas hechas con fondos promocionales en lugar de saldo propio.

Estructura de premios: un ejemplo del mercado peruano

Para dar una idea de cómo se reparte el fondo en este tipo de torneos, una promoción activa actualmente en BetGol —con un bote total de S/50,000 entre el 5 de junio y el 20 de julio de 2026— distribuye los premios así:

En este caso, los premios en efectivo se acreditan al saldo de dinero real, mientras que las apuestas gratuitas otorgadas como premio deben usarse en combinadas de mínimo 3 selecciones con cuota total de 2.0, y caducan a los 3 días de acreditadas. El operador suele tener un plazo (en este ejemplo, 96 horas) tras el cierre del torneo para validar la tabla y entregar todo.

Lee los términos antes de participar

Como con cualquier promoción, vale la pena revisar las condiciones completas antes de hacer la primera apuesta clasificatoria: fecha de cierre exacta, competiciones habilitadas, cuota mínima y reglas de las apuestas gratuitas suelen cambiar entre operadores y entre ediciones de un mismo torneo. También conviene saber que estas plataformas se reservan el derecho de descalificar a jugadores en casos de fraude, colusión o manipulación de la tabla, y de modificar o cancelar el torneo por razones técnicas, regulatorias u operativas.