¿Listo para el Mundial 2026? Google presenta herramientas para seguir los partidos en tiempo real

Con el inicio del Mundial 2026, Google presentó nuevas herramientas en sus plataformas para que los aficionados sigan los partidos en tiempo real y accedan a información personalizada del torneo.

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Google anunció nuevas funciones integradas en sus principales plataformas para que los aficionados puedan seguir el torneo en tiempo real y acceder a información personalizada sobre los encuentros.

Entre las novedades destaca la incorporación de marcadores en vivo, alineaciones, tablas de posiciones, noticias y contenido relacionado con cada partido a través del buscador. Además, los usuarios podrán recibir actualizaciones constantes desde sus dispositivos móviles mediante notificaciones y accesos directos.

MODO IA

La compañía también informó que el Modo IA permitirá realizar consultas más complejas sobre equipos, jugadores, tácticas y reglamentos, ofreciendo respuestas enriquecidas con elementos visuales e interactivos.

Por otro lado, las aplicaciones Google Maps y Waze incorporarán información sobre tráfico, cierres de vías y accesos a los estadios, además de recomendaciones de establecimientos cercanos para seguir los partidos.

Asimismo, la plataforma Gemini ofrecerá resultados, posiciones, noticias y momentos destacados del torneo mediante experiencias visuales impulsadas por inteligencia artificial. También incluirá herramientas para generar imágenes personalizadas inspiradas en el Mundial y funciones para recibir resúmenes automáticos sobre equipos y jugadores de interés.

Con estas actualizaciones, Google busca aprovechar la inteligencia artificial y sus servicios de navegación para mejorar la experiencia de millones de aficionados que seguirán la Copa Mundial desde distintas partes del mundo.