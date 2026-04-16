Artemis II establece récord histórico en distancia de la Tierra y avanza en exploración lunar

La misión Artemis II de la NASA ha marcado un hito histórico en la exploración espacial al establecer un nuevo récord de distancia máxima desde la Tierra, superando el anterior establecido por la misión Apolo 13 en 1970. Durante su travesía, la nave alcanzó una distancia de 406,771 kilómetros de nuestro planeta, un logro que demuestra los avances tecnológicos y la capacidad humana para emprender viajes más allá de la órbita terrestre.

El viaje de Artemis II abarcó un total de 1,117,659 kilómetros, incluyendo un sobrevuelo lunar que permitió una aproximación de hasta 6,545 kilómetros sobre la superficie de la Luna. Este acercamiento proporcionó una perspectiva única para estudiar características lunares y recopilar datos esenciales para futuras misiones de aterrizaje, en línea con los objetivos del programa Artemis de retornar humanos a la Luna.

Entre los logros más destacados de la misión se encuentra la captura de más de 7,000 imágenes de alta resolución, que incluyen vistas detalladas de la superficie lunar, la Tierra desde el espacio profundo y fenómenos astronómicos como un eclipse solar observado desde una perspectiva orbital. Estas imágenes no solo tienen valor científico, sino que también inspiran a nuevas generaciones en la exploración espacial.

Además, la tripulación de Artemis II participó activamente en experimentos científicos diseñados para estudiar el comportamiento del cuerpo humano en condiciones de microgravedad y exposición a radiación espacial. Los datos generados son cruciales para planificar misiones de larga duración, como los futuros viajes a Marte, ya que ayudan a mitigar riesgos para la salud de los astronautas.

La misión representa un paso significativo hacia la exploración sostenible del espacio, combinando avances en ingeniería, ciencia y colaboración internacional. Con estos resultados, la NASA fortalece su camino hacia Artemis III, que pretende llevar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie lunar, estableciendo las bases para la presencia humana permanente más allá de la Tierra.