Anthropic profundiza herramientas de IA para oficinas mientras mercado reacciona con volatilidad

La empresa de inteligencia artificial Anthropic anunció hace algunos días una actualización significativa de su asistente Claude, optimizando su rendimiento para tareas específicas de oficina como diseño, recursos humanos y gestión patrimonial, además de permitirle trabajar directamente con aplicaciones como Microsoft Excel y PowerPoint. Este movimiento representa una profundización de su estrategia empresarial iniciada en enero con el lanzamiento de Claude Cowork, que busca ampliar la utilidad de su herramienta más allá de la programación.

Durante un evento virtual, la compañía reveló que Claude ahora puede operar dentro de herramientas de software empresarial, extrayendo contexto y datos sin que los usuarios abandonen sus ventanas de trabajo. Scott White, director de producto empresarial de Anthropic, explicó que el objetivo es hacer que Claude funcione "como un colaborador virtual real y completamente capaz", capaz de usar datos de hojas de cálculo para crear presentaciones automáticamente, eliminando la necesidad de copiar y pegar entre aplicaciones.

Las nuevas capacidades incluyen complementos sectoriales desarrollados en colaboración con empresas como FactSet, S&P y LSEG para servicios financieros, y Apollo para herramientas de capital privado. Estos permitirán a Claude realizar modelización de escenarios en capital privado, elaborar descripciones de puestos en recursos humanos, crear informes de diseño y sintetizar propuestas de proveedores. Las organizaciones podrán personalizar estos complementos para integrarlos con aplicaciones como Google Drive, Gmail, Google Calendar y DocuSign.

Este anuncio se produce en un contexto de volatilidad en los mercados financieros relacionada con avances en IA. A principios de febrero, el lanzamiento discreto de plugins específicos de Claude Cowork hizo tambalear las acciones de software, con un ETF del sector cayendo casi 6% en un día. Empresas como Thomson Reuters (-16%), LegalZoom (-20%), FactSet (-10%) y RELX (-14%) registraron caídas significativas, reflejando el temor de los inversores ante la posible obsolescencia de productos establecidos.

Anthropic niega rotundamente que busque reemplazar software empresarial existente, afirmando que desarrolla un sistema complementario que funciona con herramientas ya establecidas. "Nos consideramos una plataforma, no un producto, que intenta controlar todos los flujos de trabajo", afirmó White. Sin embargo, la competencia se intensifica, con OpenAI reforzando su oferta empresarial a través de su plataforma Frontier y nuevas colaboraciones con consultoras importantes.

La rápida evolución de estas tecnologías genera debates sobre seguridad y adopción empresarial. Jacob Bourne, analista de eMarketer, señaló a CNN que preocupaciones de seguridad probablemente impedirán adopción a gran escala inmediata, sugiriendo que "probablemente el pánico por esto sea infundado", pero advirtiendo que los proveedores de software tradicional deben seguir evolucionando. Mientras tanto, el mercado sigue reaccionando a cada anuncio, como la caída de acciones de ciberseguridad tras el lanzamiento de Claude Code para detectar vulnerabilidades.