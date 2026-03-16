Ingeniera peruana es incluida entre las 100 personas más influyentes del mundo en tecnología educativa

El ranking Top 100 Influencers in EdTech reconoce cada año a emprendedores y especialistas cuyas innovaciones están impulsando la transformación digital de la educación a nivel global.

La ingenieraperuana Giannina Honorio Heredia fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo en tecnología educativa, publicada por EdTech Digest en su informe State of EdTech 2026–2027.

El ranking Top 100 Influencers in EdTech reconoce cada año a emprendedores y especialistas cuyas innovaciones están impulsando la transformación digital de la educación a nivel global. La publicación es considerada una de las referencias internacionales más relevantes en el análisis de tendencias y avances en tecnología educativa.

Honorio Heredia es fundadora y directora ejecutiva de Incluedu, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para enseñar lengua de señas y promover una educación más inclusiva.

La herramienta emplea tecnologías como visión computacional, análisis de movimiento y aprendizaje automático para crear entornos digitales interactivos donde los usuarios pueden aprender lengua de señas de manera accesible y desde cualquier lugar. El sistema interpreta los gestos del usuario y ofrece retroalimentación en tiempo real, lo que convierte el aprendizaje en una experiencia interactiva, escalable y de bajo costo.

Según explicó la ingeniera, el objetivo de la plataforma es ayudar a superar las barreras de comunicación que afectan a millones de personas. “El mayor obstáculo para muchas personas no es la falta de capacidad, sino las barreras de comunicación. La tecnología puede ayudarnos a derribarlas y construir una educación verdaderamente inclusiva”, señaló.

CIFRAS

Hasta la fecha, la tecnología desarrollada por Incluedu ha beneficiado a más de 10.000 personas en América Latina. Con su propuesta de aprendizaje digital basado en inteligencia artificial, Incluedu busca ampliar el acceso a la educación inclusiva y democratizar el aprendizaje de la lengua de señas a escala global.