NASA alista el lanzamiento de Artemis II: esta sería la fecha prevista

La misión ha sido postergada en varias ocasiones debido a problemas técnicos, sin embargo, esta vez la NASA ya tendría la fecha del lanzamiento.

La NASA anunció que está considerando realizar el lanzamiento de la misión Artemis II a partir del 1 de abril, una operación que marcaría el regreso de astronautas a una órbita alrededor de la Luna por primera vez en más de cinco décadas.

La misión ha sido postergada en varias ocasiones debido a problemas técnicos. Sin embargo, la alta funcionaria de la agencia espacial estadounidense, Lori Glaze, aseguró durante una conferencia de prensa que el cohete, la tripulación y los ingenieros se encuentran listos, aunque todavía quedan trabajos por completar antes del despegue.

“Estamos en camino para un lanzamiento el 1 de abril”, señaló la funcionaria, quien precisó que continúan las labores finales de preparación. La misión será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna desde el fin del Programa Apolo en 1972, iniciativa que permitió llevar a los primeros y únicos humanos a la superficie lunar.

PERIODO DEL VIAJE

Durante Artemis II, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, realizarán un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

La tripulación despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, a bordo de la nave espacial Orion, que será impulsada por el cohete Space Launch System. Según la agencia, el objetivo principal de esta misión es validar los sistemas y equipos necesarios para futuras misiones de exploración humana del espacio profundo, como parte del programa Artemis que busca eventualmente llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar.