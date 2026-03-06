Google lanza divertido quiz de BTS: así puedes probar si eres una verdadera ARMY

La iniciativa coincide con el lanzamiento del nuevo álbum del grupo y el inicio de su gira mundial.

Con el próximo lanzamiento del nuevo disco del grupo surcoreano BTS y el inicio de su gira mundial —que incluirá por primera vez al Perú—, Google ha sorprendido a los fanáticos con un divertido quiz y animaciones ocultas dentro de su buscador.

Solo una verdadera ARMY, como se denomina al fandom de la banda, podrá responder todas las preguntas y descubrir postales digitales exclusivas relacionadas con el nuevo álbum ARIRANG.

Los seguidores del K-pop que escriben “BTS” en el buscador pueden encontrar una experiencia interactiva que se ha vuelto viral entre los fans. Al realizar la búsqueda, aparece una botella con un barco en su interior en la parte inferior de la pantalla.

Si el usuario hace clic sobre la animación, la pantalla se llena con una simulación de agua de mar y se activa un quiz oculto. A medida que se responden correctamente más preguntas, los fanáticos desbloquean postales digitales con los nombres de las canciones del nuevo disco.

El álbum incluirá temas interpretados por los siete integrantes del grupo —RM, Jin, Suga, J‑Hope, Jimin, V y Jungkook— tanto en conjunto como en presentaciones solistas.

Con cada pregunta del quiz, los usuarios también son invitados a probar el Modo IA, una función del buscador de Google que utiliza inteligencia artificial para ofrecer resultados más personalizados según las consultas de cada persona.

Esta iniciativa no es casual. BTS se ha consolidado como uno de los grupos más influyentes del pop global y cuenta con una comunidad de seguidores muy activa en redes sociales, donde los resultados del quiz también pueden compartirse.

¿Cómo probar el quiz de BTS en Google?

Escribe “BTS” en el buscador de Google desde tu celular.

Ubica la botella en la parte inferior derecha de la pantalla.

Haz clic en el icono para activar la animación.

Sigue los pasos para responder las preguntas del quiz.

Por ahora, esta experiencia interactiva está disponible solo en dispositivos móviles.