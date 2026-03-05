¿Consultas problemas de salud con la IA? expertos alertan sobre chatbots

La inteligencia artificial aplicada a la salud está transformando la forma en que millones de personas buscan información médica. Con la llegada de nuevas herramientas como ChatGPT Health y otras plataformas de IA, los usuarios pueden obtener respuestas sobre síntomas, resultados de pruebas o hábitos de bienestar. Sin embargo, expertos advierten que antes de consultar a un chatbot médico, es fundamental conocer sus beneficios, limitaciones y riesgos.

Chatbots de IA prometen asesoría médica personalizada

Empresas tecnológicas como OpenAI y Anthropic han desarrollado nuevas versiones de chatbots capaces de analizar historiales médicos, aplicaciones de salud y datos de dispositivos portátiles, con el objetivo de ofrecer recomendaciones más personalizadas que una simple búsqueda en internet.

Según especialistas en tecnología médica, estas herramientas pueden ayudar a interpretar resultados de exámenes, preparar consultas médicas o identificar patrones de salud a partir de datos recopilados por aplicaciones. El doctor Robert Wachter, experto de la Universidad de California en San Francisco, señala que la IA puede ser útil si se utiliza de forma responsable.

Los expertos también destacan que los modelos de lenguaje de gran tamaño, como los que utilizan estos chatbots, pueden generar respuestas más contextualizadas si los usuarios proporcionan información detallada sobre su edad, tratamientos o historial clínico.

Riesgos, privacidad y límites de la inteligencia artificial

A pesar de los avances, los especialistas subrayan que los chatbots de IA no sustituyen a un médico. En casos de síntomas graves como dolor en el pecho, dificultad para respirar o fuertes dolores de cabeza, la recomendación es acudir de inmediato a un centro de salud y no depender de una consulta digital.

Otro aspecto clave es la privacidad de los datos médicos. A diferencia de hospitales o aseguradoras, las empresas tecnológicas que desarrollan chatbots no están sujetas a las mismas leyes de protección de información médica, como la normativa de privacidad conocida como HIPAA en Estados Unidos.

Además, diversos estudios muestran que la tecnología aún tiene fallas. Una investigación de la Universidad de Oxford reveló que los usuarios que consultaban a chatbots de IA para problemas de salud no tomaban decisiones médicas más acertadas que quienes realizaban búsquedas en internet.

Los especialistas coinciden en que, por ahora, la inteligencia artificial en medicina puede funcionar como una herramienta complementaria para obtener información o una segunda opinión, pero no debe sustituir la evaluación profesional de un médico.