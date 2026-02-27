Fundador de Twitter despide a 4 mil empleados por la inteligencia artificial: ¿futuro laboral en peligro?

La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de innovación, sino un factor que redefine el empleo global. El empresario tecnológico Jack Dorsey sorprendió al sector corporativo tras anunciar miles de despidos en su empresa Block, argumentando que la automatización cambiará radicalmente la forma de trabajar en los próximos años.

Despidos masivos por IA sacuden al sector tecnológico

El 26 de febrero, Dorsey —cofundador de Twitter y actual CEO de Block, compañía responsable de Square y Cash App— comunicó el despido de más de 4mil trabajadores, casi la mitad de su plantilla global. En una carta interna que rápidamente se viralizó, el ejecutivo sostuvo que la inteligencia artificial no elimina el trabajo, sino que lo transforma, acelera y, en muchos casos, lo reemplaza.

Lejos de generar incertidumbre en los mercados, el anuncio fue bien recibido por inversionistas, impulsando las acciones de la empresa en un 23 % tras el cierre bursátil. Block se suma así a una creciente lista de corporaciones tecnológicas como Amazon, Salesforce y Pinterest que han ejecutado recortes laborales vinculados al avance de la automatización y la IA.

Expertos advierten una reconfiguración del empleo mundial

Según datos de la firma Challenger, Gray & Christmas, durante 2025 más de 55 mil despidos fueron atribuidos directamente a la inteligencia artificial, cifra que se multiplicó respecto a años anteriores. Sin embargo, investigadores de Harvard Business Review y consultoras tecnológicas advierten que muchas empresas están tomando decisiones basadas más en el potencial futuro de la IA que en sus capacidades reales actuales.

Dorsey fue aún más directo al advertir que la mayoría de compañías realizarán cambios estructurales similares en el corto plazo. Analistas sostienen que esta transformación podría afectar principalmente a empleos de nivel inicial, mientras estudios académicos señalan que la IA incrementa la productividad, pero también eleva la carga laboral y el agotamiento profesional, configurando un nuevo escenario para el mercado de trabajo global impulsado por la inteligencia artificial.