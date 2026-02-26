Regreso a clases 2026: Cómo la IA ayuda a organizarse y comprender mejor en este año escolar

El regreso a clases trae consigo el desafío de comprender materias complejas, y la Inteligencia Artificial se posiciona como una herramienta clave para los escolares peruanos. Plataformas como Gemini permiten a los alumnos entablar conversaciones didácticas para despejar dudas académicas.

Por ejemplo, un estudiante puede escribir "Gemini, explícame el concepto de energía cinética usando un ejemplo de fútbol peruano", obteniendo una respuesta que desglosa la teoría con situaciones familiares, facilitando la comprensión profunda más allá de la memorización.

Nano Banana y NotebookLM

La IA generativa también eleva la calidad de los proyectos escolares. Con Nano Banana, los estudiantes pueden generar imágenes personalizadas y de alta fidelidad para ilustrar trabajos sobre cultura Paracas o ecosistemas de la selva peruana, sin depender de bancos de imágenes genéricos. Por su parte, NotebookLM permite cargar todos los archivos dispersos como PDFs, fotos de pizarras y enlaces de YouTube para crear un "cerebro digital" que analiza y combina la información, respondiendo consultas estratégicas como los puntos clave que vendrán en un examen.

Soluciones inmediatas con Google Lens y Traductor

La tecnología de Google también resuelve problemas visuales y lingüísticos en tiempo real. Mediante Google Lens, los estudiantes pueden apuntar su cámara hacia una ecuación matemática o una especie desconocida en biología para obtener explicaciones paso a paso y videos educativos vinculados. Google Traductor, por su parte, no solo traduce palabras, sino que permite entablar diálogos para mejorar pronunciación y contexto, preparando a los jóvenes para un entorno globalizado.

Family Link y herramientas de organización

El ecosistema de Google también brinda tranquilidad a los padres de familia. Mientras Family Link garantiza una exploración digital segura y supervisada, herramientas como Google Calendar y Keep permiten gestionar la logística familiar, desde recordatorios para comprar materiales hasta el seguimiento de fechas de exámenes parciales.