Google usa IA para blindar Android y frenar millones de apps peligrosas

Google anunció un fortalecimiento de su sistema de seguridad en Android mediante inteligencia artificial, según su más reciente informe anual sobre protección digital. La compañía informó que ha incrementado la inversión en defensas en tiempo real para detectar amenazas, impedir la publicación de aplicaciones maliciosas y reforzar la privacidad de los usuarios, en un contexto donde los ataques basados en IA son cada vez más sofisticados.

IA y controles más estrictos contra malware y fraude

De acuerdo con el reporte, Google evitó que más de 1,75 millones de aplicaciones que incumplían las políticas se publicaran en Google Play, además de suspender más de 80 mil cuentas de desarrolladores maliciosos. También bloqueó 266 millones de intentos de instalación de apps de riesgo en 185 mercados, lo que evidencia el alcance global de las amenazas digitales.

La empresa explicó que ahora integra modelos avanzados de inteligencia artificial en el proceso de revisión para identificar patrones maliciosos complejos con mayor rapidez. Como parte de esta estrategia, también se bloqueó el acceso innecesario a datos confidenciales en más de 255 mil aplicaciones, reforzando las políticas de privacidad y reduciendo el uso excesivo de permisos sensibles.

Protección ampliada para usuarios, niños y desarrolladores

El informe también destaca otras acciones clave del ecosistema Android:

- Se bloquearon 160 millones de reseñas y calificaciones spam, evitando manipulación en Google Play.

- Se añadieron nuevas capas de protección para impedir que menores descarguen aplicaciones potencialmente dañinas.

- Google Play Protect analiza más de 350.000 millones de aplicaciones al día para detectar comportamientos sospechosos.

- El sistema identificó más de 27 millones de apps maliciosas fuera de Google Play y bloqueó cientos de millones de instalaciones riesgosas.

Según la compañía, estas protecciones proactivas permiten neutralizar amenazas antes de que lleguen al usuario y, al mismo tiempo, ofrecen herramientas para que los desarrolladores creen aplicaciones más seguras y compatibles con las políticas de privacidad del ecosistema Android.