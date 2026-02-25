Planes de gobierno: cómo revisar las propuestas de los partidos para las Elecciones 2026

A pocos meses de las Elecciones Generales 2026 en Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puso a disposición de la ciudadanía su Plataforma Electoral, un sistema digital que permite consultar los planes de gobierno de las 36 fórmulas presidenciales inscritas. La herramienta reúne los documentos oficiales presentados por cada partido político y busca fortalecer el acceso a información pública para que los electores comparen propuestas antes de votar.

Plataforma gratuita para conocer propuestas presidenciales

El acceso a la Plataforma Electoral del JNE es completamente gratuito y centraliza los planes de gobierno que cada organización presentó como parte de su inscripción. Estos documentos detallan la visión de país y los objetivos estratégicos para el periodo presidencial 2026-2031, organizados en dimensiones social, económica, institucional y ambiental.

Entre los principales temas que los ciudadanos pueden revisar figuran:

- Políticas de salud pública y sistema hospitalario

- Reforma educativa y acceso a la educación

- Seguridad ciudadana e infraestructura nacional

- Generación de empleo y desarrollo económico

- Gestión ambiental y recursos naturales

La información está estructurada para facilitar la comparación entre partidos, permitiendo evaluar la coherencia y viabilidad de cada propuesta.

Pasos para consultar los planes de gobierno en el portal del JNE

Para revisar los documentos oficiales, los ciudadanos deben seguir estos pasos:

1. Ingresar al portal oficial del JNE y acceder a la Plataforma Electoral.

2. Seleccionar la opción “Elecciones Generales 2026”.

3. Elegir el filtro “Presidencial”.

4. Seleccionar el partido político que se desea consultar.

5. Completar la verificación “No soy un robot”.

6. Hacer clic en “Buscar” para ver resultados.

7. Ubicar el botón “PDF PLAN” con el tamaño del archivo.

8. Abrir el documento en línea o descargarlo.

Cada plan presenta la propuesta integral del partido para los próximos cinco años, incluyendo estrategias en economía, políticas sociales, reforma institucional y seguridad. La plataforma del JNE se convierte así en una de las principales herramientas informativas del proceso electoral rumbo al 2026.