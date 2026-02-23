De DeepSeek a Seedance: la IA china que genera vídeos realistas y preocupa a Hollywood

El lanzamiento de Seedance 2.0, la nueva herramienta de vídeo con inteligencia artificial de ByteDance, ha provocado una ola de reacciones en la industria audiovisual y tecnológica. En pocas semanas, la plataforma se volvió viral por generar escenas de nivel cinematográfico y reavivó la discusión sobre el impacto de la IA generativa en el cine, el streaming y la producción audiovisual global.

El nuevo “momento DeepSeek” de la IA china

El estreno del modelo ha sido descrito en China como un nuevo “momento DeepSeek”, en referencia al impacto del modelo DeepSeek R1 en 2025, que evidenció la capacidad del país asiático para competir en inteligencia artificial avanzada a menor coste. Analistas locales sostienen que la carrera tecnológica ya no se centra solo en algoritmos, sino en la infraestructura de computación y el ecosistema digital, donde ByteDance parte con ventaja gracias a plataformas como TikTok y Douyin.

Desde su lanzamiento, la herramienta se integró rápidamente a los servicios del grupo, lo que permitió difundir su uso entre cientos de millones de usuarios. Especialistas del sector sostienen que este salto refleja que la competencia en vídeo generado por IA está entrando en una etapa de escala industrial y control creativo.

Resultados hiperrealistas y salto a la producción profesional

Los primeros vídeos generados con Seedance 2.0 se viralizaron por su realismo: escenas de acción, tráilers ficticios, coreografías complejas y peleas simuladas entre celebridades que muchos usuarios no lograban distinguir de imágenes reales. Creadores digitales afirmaron que la herramienta alcanza un nivel cercano al de un director cinematográfico.

El cineasta Jia Zhangke incluso produjo un corto con versiones generadas por IA de sí mismo, destacando que hoy “basta una frase para generar un vídeo con alto nivel de acabado”. En paralelo, firmas financieras sostienen que el modelo permite pasar de crear escenas aisladas a completar obras audiovisuales, reduciendo costos y acelerando la producción.

Polémica por derechos de autor y reacción de Hollywood

El avance tecnológico también generó tensiones. Tras la difusión de vídeos con personajes de franquicias como Star Wars o Marvel, la Motion Picture Association y grandes estudios alertaron sobre posibles infracciones masivas de derechos de autor. Disney acusó a ByteDance de facilitar una “biblioteca pirateada”, mientras que la empresa china respondió que respeta la propiedad intelectual y atiende las preocupaciones del sector.

El caso Seedance vuelve a colocar en debate global el papel de la inteligencia artificial en el cine, la creación digital y la protección de contenidos, en un momento en que la industria evalúa si esta tecnología será una herramienta creativa o una amenaza estructural para Hollywood.