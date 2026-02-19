Google lanza Lyria 3 en Gemini: IA crea música personalizada a partir de texto y fotos

Google presentó Lyria 3, su nuevo modelo de música generativa desarrollado por DeepMind, que ya se encuentra disponible en versión beta dentro de la aplicación Gemini. La herramienta permite a los usuarios crear pistas musicales personalizadas simplemente describiendo una idea o subiendo una foto.

Por ejemplo, se puede solicitar "una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja" y en segundos Gemini genera una pieza con letra, estilo y tempo adaptados al prompt ingresado.

Lyria 3 introduce importantes avances en generación de audio, ya que no requiere que el usuario proporcione sus propias letras, ya que se generan automáticamente; ofrece mayor control creativo sobre estilo, voces y tempo; y produce pistas más realistas y musicalmente complejas. Las creaciones tienen una duración de 30 segundos e incluyen portadas personalizadas generadas por Nano Banana, facilitando su descarga y compartición mediante enlaces.

Integración con YouTube Shorts y verificación con SynthID

Los creadores también podrán explorar Lyria 3 en Dream Track de YouTube, donde mejorará la calidad de las bandas sonoras para Shorts. Todas las pistas generadas incorporan SynthID, una marca de agua imperceptible que identifica contenido creado por IA de Google. Los usuarios pueden verificar si un archivo de audio fue generado con esta tecnología subiéndolo a Gemini y consultando su origen. La herramienta está diseñada para expresión original, evitando la imitación de artistas existentes mediante filtros comparativos.

Disponibilidad y requisitos de uso

Lyria 3 está disponible en Gemini para usuarios mayores de 18 años en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués, con planes de ampliar la cobertura a más idiomas. Los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra cuentan con límites más altos de uso. La compañía recuerda que los usuarios deben cumplir con las Condiciones del Servicio y las políticas de uso prohibido de IA generativas, y pueden denunciar contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual o privacidad.