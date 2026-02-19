Creador de ChatGPT lanza advertencia al mundo: pide regulación urgente de la IA

El vertiginoso avance de la inteligencia artificial volvió a encender el debate global sobre su regulación. Durante la Cumbre Impacto de la IA 2026 en India, el director de OpenAI, Sam Altman, alertó que el mundo necesita establecer reglas urgentes para esta tecnología, mientras líderes internacionales discuten cómo evitar riesgos sociales, económicos y políticos.

Altman pide coordinación global para regular la IA

En su intervención en Nueva Delhi, Sam Altman sostuvo que la humanidad necesita medidas de seguridad y regulación para la inteligencia artificial con la misma urgencia con la que se han controlado otras tecnologías poderosas. El ejecutivo planteó incluso la posibilidad de crear un organismo internacional que coordine estos esfuerzos, similar al Organismo Internacional de Energía Atómica, capaz de reaccionar ante los rápidos cambios del sector.

El director de OpenAI también advirtió que la centralización de la IA en pocas empresas o países podría generar riesgos globales, mientras que su democratización permitiría impulsar el desarrollo humano. Sus declaraciones llegan en un contexto en el que investigadores y activistas alertan sobre impactos como la disrupción laboral, las estafas digitales, el uso de deepfakes y los desafíos éticos asociados a la computación avanzada.

Modi propone código abierto y etiquetas contra deepfakes

En el mismo foro, el primer ministro de la India, Narendra Modi, defendió un modelo de inteligencia artificial basado en el código abierto y la transparencia tecnológica. El mandatario aseguró que la IA debería convertirse en un bien común global y no en un activo estratégico reservado a gobiernos o corporaciones, subrayando que el intercambio de conocimiento puede hacer la tecnología más segura y accesible.

Modi también planteó la necesidad de crear estándares internacionales para enfrentar los riesgos del contenido fabricado por inteligencia artificial. Entre sus propuestas destacó la implementación de etiquetas de autenticidad y marcas de agua digitales, similares al etiquetado nutricional de los alimentos, que permitan a los ciudadanos distinguir entre contenido real y material generado por IA.

El debate ocurre mientras ChatGPT supera los 100 millones de usuarios semanales en India y OpenAI anunció la construcción de un centro de datos en el país junto a Tata Consultancy Services, en un escenario donde los próximos años serán decisivos para definir el impacto global de esta tecnología.