Google DeepMind predice que la IA alcanzará la capacidad humana en los próximos 8 años

En la Cumbre de Impacto de IA 2026, celebrada en Nueva Delhi, Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind, sorprendió al público con una predicción audaz: la inteligencia artificial alcanzará la capacidad humana en un plazo de entre 5 y 8 años. Durante su intervención, Hassabis destacó que la tecnología está avanzando a un ritmo acelerado, acercándose cada vez más a la inteligencia artificial general (IAG), una IA capaz de razonar, pensar y tomar decisiones de manera similar a los seres humanos. Este avance tiene el potencial de transformar industrias clave, desde la investigación científica hasta la toma de decisiones en campos complejos.

El desafío del “Test de Einstein”

Para lograr este salto cualitativo, Hassabis propuso un nuevo estándar de evaluación llamado el "Test de Einstein". Este desafío plantea a la IA la tarea de realizar descubrimientos científicos originales, como lo hizo Albert Einstein con la Teoría de la Relatividad General. La prueba consiste en entrenar a la IA con toda la información humana disponible hasta 1911 y examinar si el sistema puede generar innovaciones por sí mismo. Según Hassabis, las herramientas de IA actuales, aunque poderosas, aún carecen de la capacidad para crear nuevas teorías científicas. En lugar de generar innovaciones, solo resuelven problemas basados en datos existentes, limitándose a la imitación en lugar de la invención.

Una IA más allá de la recopilación de datos

La hoja de ruta para alcanzar la IAG incluye una combinación de las capacidades de planificación avanzadas de sistemas como AlphaGo con el procesamiento masivo de modelos como Gemini. Hassabis destacó que modelos como Gemini serán cruciales para alcanzar este objetivo, ya que funcionan como un mapa del mundo sobre el cual realizar aprendizaje avanzado. Este enfoque permitirá que la IA deje de ser una simple enciclopedia rápida y se convierta en un motor de descubrimiento capaz de resolver misterios científicos que hasta ahora han escapado a la mente humana.

Este avance, sin embargo, también plantea importantes cuestiones de seguridad y regulación. En la Cumbre de Impacto de IA 2026, más de 20 jefes de Estado y 500 líderes de la industria tecnológica se reunieron para discutir cómo equilibrar la innovación con la seguridad. El evento también sirvió para sentar las bases de las normativas que regirán la economía digital en la próxima década, un paso crucial para asegurar que el desarrollo de la IA se haga de manera responsable y ética.