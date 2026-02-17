¡Feliz Año Nuevo Lunar! Así celebra Google el inicio del Año Nuevo Lunar 2026

Cada año, Google nos sorprende con su doodle temático para conmemorar importantes eventos y festividades. En esta ocasión, el gigante tecnológico se sumó a la celebración del Año Nuevo Lunar 2026, una de las festividades más relevantes de las culturas asiáticas, que marca el inicio de un nuevo ciclo según el calendario lunisolar. Esta vez, el ícono clásico de Google se transformó en un diseño animado que resalta la figura del Caballo de Fuego, el animal central del zodíaco chino de este año.

Un diseño que celebra la cultura oriental

Al acceder a Google, los usuarios se encuentran con un logo interactivo y dinámico, donde las letras de “Google” están adornadas con elementos representativos de la cultura china. Entre ellos, destacan las tradicionales lámparas de papel, y sobre ellas, un caballo trota animadamente, símbolo del Caballo de Fuego. Esta representación no solo destaca la estética visual, sino que también transmite la esencia de la celebración: renovación, prosperidad y un nuevo comienzo.

Año Nuevo Lunar: Tradiciones y rituales que marcan la festividad

A diferencia del calendario gregoriano, el Año Nuevo Lunar se basa en la primera luna nueva del calendario lunisolar, que puede caer entre finales de enero y mediados de febrero. En países como China, esta fecha es motivo de grandes celebraciones, que incluyen rituales y tradiciones que buscan atraer la buena fortuna. Desde cenas familiares hasta la entrega del "hongbao", los sobres rojos con dinero, cada detalle tiene un significado profundo. La vestimenta de colores auspiciosos como el rojo y el uso de fuegos artificiales también son elementos clave para ahuyentar los malos espíritus y dar la bienvenida a la prosperidad.

La leyenda del Nian y la protección contra los malos espíritus

La mitología china también juega un papel importante durante las festividades del Año Nuevo Lunar. Se cuenta que la criatura Nian, una bestia mitológica con cuerpo de buey y cabeza de león, aterrorizaba a la población. Con el tiempo, los habitantes descubrieron que el Nian temía a las luces brillantes y a los ruidos fuertes. Esta creencia dio lugar a muchas de las tradiciones actuales, como el uso de fuegos artificiales y luces brillantes para alejar a la criatura. Así, las festividades no solo celebran el nuevo ciclo, sino que también representan una lucha simbólica contra las fuerzas negativas.