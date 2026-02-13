Google apuesta fuerte por la IA: Alphabet lanza deuda a 100 años para expandir su infraestructura

Alphabet, empresa matriz de Google, ha dado un paso histórico en la carrera global por dominar la infraestructura de inteligencia artificial al lanzar una emisión récord de deuda por USD 20 mil millones, incluyendo un inusual bono a 100 años. La operación financiera apunta a financiar una expansión masiva de centros de datos y capacidad tecnológica, en un contexto donde el control de la infraestructura digital se perfila como clave para la economía del futuro.

Emisión histórica para acelerar la expansión de la inteligencia artificial

El bono a un siglo, valorado en 1.000 millones de libras esterlinas, atrajo una demanda que superó ampliamente las expectativas, con órdenes por más de 10 mil millones de libras provenientes principalmente de fondos de pensiones y aseguradoras. Según reportes de medios financieros internacionales, la empresa planea duplicar la capacidad de sus servicios de inteligencia artificial y nube cada seis meses, impulsada por el crecimiento de herramientas como Gemini y el aumento del uso de soluciones basadas en IA.

Aunque Alphabet posee más de USD 120 mil millones en efectivo, la compañía optó por financiarse mediante deuda para preservar liquidez y asegurar costos de financiamiento favorables a largo plazo. Expertos destacan que este tipo de bonos reduce el riesgo de refinanciación y se alinea con la estrategia de construir infraestructura tecnológica que tendrá impacto durante décadas.

Carrera tecnológica y advertencias sobre una posible burbuja

La apuesta de Google se produce en medio de una competencia feroz entre gigantes tecnológicos que buscan liderar la infraestructura de inteligencia artificial. Solo en 2025, empresas como Amazon, Microsoft, Meta y Oracle proyectan sumar más de USD 121 mil millones en deuda destinada a centros de datos y tecnología avanzada, reflejando la magnitud de la inversión en el sector.

Sin embargo, algunos analistas advierten que el crecimiento acelerado podría generar riesgos financieros si la demanda futura no alcanza las expectativas. Mientras algunos ven en la estrategia de Alphabet la construcción de la base de la próxima economía digital, otros alertan sobre la posibilidad de una burbuja impulsada por el exceso de capital y la presión por expandir la infraestructura tecnológica a gran velocidad.