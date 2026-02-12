Tras 150 años de su creación el teléfono pierde su voz y empieza a ganar el mensaje de texto

A siglo y medio de la patente presentada por Alexander Graham Bell, el teléfono atraviesa una paradoja: nunca ha sido tan sencillo llamar a alguien, pero tampoco tan frecuente elegir esa vía para comunicarse. La histórica frase dirigida a su asistente marcó el inicio de una era en la que la voz a distancia se convirtió en eje de la interacción humana. Hoy, en cambio, la llamada compite con una oferta amplia de canales digitales que han modificado hábitos y expectativas.

Aunque el aparato tardó décadas en popularizarse, actualmente basta un dispositivo móvil para establecer contacto inmediato. Sin embargo, un estudio internacional de YouGov, realizado en diciembre de 2023, evidenció que el 40% de los encuestados prefiere los mensajes de texto como principal forma de comunicación personal. Las llamadas a celulares ocuparon el segundo lugar con 29%, mientras que los teléfonos fijos apenas alcanzaron 3%. Los datos reflejan un desplazamiento progresivo hacia modalidades escritas y asincrónicas.

Preferencias generacionales y ansiedad telefónica

La inclinación por los mensajes es más marcada entre jóvenes de 18 a 24 años, mientras que las personas de 55 años a más mantienen mayor afinidad por la conversación telefónica. Este contraste ha alimentado etiquetas como la de “generación muda” para referirse a la Generación Z y, en ocasiones, a los millennials. Lea Utz, creadora del pódcast alemán “Telephobia”, sostiene que los jóvenes valoran la posibilidad de editar, borrar o decidir cuándo responder, algo que el diálogo en tiempo real no permite. Una encuesta británica de Uswitch, difundida en abril de 2024, indicó que el 68% de personas entre 18 y 34 años prefiere que las llamadas sean previamente acordadas.

No obstante, la incomodidad ante el teléfono no es exclusiva de una edad. Investigaciones lideradas por Amit Kumar, profesor de la Universidad de Delaware, concluyen que las personas tienden a sobreestimar lo incómodo que puede resultar una llamada. Según sus estudios, no se registran diferencias significativas por grupo etario en esa percepción. Paradójicamente, también halló que las conversaciones por voz generan vínculos más sólidos que los mensajes escritos, e incluso que las videollamadas, lo que sugiere que la voz humana conserva un poder emocional distintivo en medio de la digitalización.