TikTok puede recopilar datos tuyos incluso si no usas la aplicación

Aunque muchos usuarios creen que basta con no abrir TikTok para evitar su seguimiento, la realidad es distinta. La plataforma puede recibir información sobre la actividad de personas incluso fuera de su aplicación, mediante herramientas de publicidad instaladas en miles de sitios web. Especialistas en ciberseguridad advierten que este sistema permite recopilar datos sensibles, aun cuando el usuario nunca haya creado una cuenta.

Píxel publicitario y nueva red de anuncios: cómo funciona el seguimiento fuera de TikTok

El eje del debate es el llamado “píxel” de TikTok, un fragmento de código que empresas y comercios incorporan en sus páginas para medir el impacto de sus anuncios. Según la firma de ciberseguridad Disconnect, la versión más reciente del píxel amplía la cantidad de información que puede capturarse y opera de manera distinta a la de otros competidores. En la práctica, cuando un usuario interactúa con formularios o contenidos en determinados portales, esos datos pueden enviarse a la red publicitaria de TikTok para optimizar campañas comerciales.

El alcance de estos rastreadores no es exclusivo de esta plataforma. De acuerdo con la empresa de privacidad DuckDuckGo, TikTok tiene presencia en un porcentaje reducido de los sitios web más visitados del mundo, muy por debajo de lo que registran Google y Meta. Sin embargo, expertos sostienen que la tendencia apunta a un crecimiento del ecosistema publicitario de TikTok, especialmente tras la actualización de sus herramientas comerciales y la implementación de una red que permite rastrear conversiones incluso fuera de la aplicación.

El cambio se produjo semanas después de que las operaciones de TikTok en Estados Unidos pasaran a un grupo de compañías vinculadas al presidente estadounidense Donald Trump. Aunque la empresa asegura que cumple normas de transparencia y ofrece controles de privacidad dentro de la aplicación, analistas advierten que el seguimiento digital es un fenómeno estructural de la industria tecnológica. Para reducir la exposición, recomiendan utilizar navegadores centrados en la privacidad como Brave o Firefox, así como extensiones bloqueadoras de rastreadores. No obstante, coinciden en que la solución de fondo dependerá de regulaciones más estrictas sobre el uso de datos personales.