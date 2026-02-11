Autenticación de dos factores en cuentas de casas de apuestas: ¿Deberías utilizarlas?

La seguridad en línea no es algo que solo se necesite en los sitios de apuestas, en realidad, desde que existe el e-commerce ha nacido una enorme demanda de protocolos de seguridad.

La seguridad en línea no es algo que solo se necesite en los sitios de apuestas, en realidad, desde que existe el e-commerce ha nacido una enorme demanda de protocolos de seguridad para mantener el dinero y la privacidad asegurados. Antes, cuando el comercio electrónico apenas daba sus primeros pasos, todo se hacía con ensayo y error, lo que implicaba más incertidumbre y menos estándares claros en las operaciones en línea. Con el tiempo, los sistemas fueron evolucionando, y ahora contamos con tantos mecanismos de seguridad en los sitios que a veces parece que son demasiados, lo que lleva a muchos a ignorarlos, sobre todo aquellos que no parecen muy claros como la autenticación de dos factores, también conocida como 2FA.

La seguridad, la ley y las garantías que todo sitio de apuesta debe cumplir

Cuando hablamos de plataformas de juegos de azar en línea, hablamos de un sector que suele invertir de forma constante en ciberseguridad y protección del usuario. No es casualidad: gestionan un volumen alto de operaciones cada día, entre depósitos, pagos y retiros, y también manejan datos personales sensibles. Por ejemplo, las casas de apuestas legales en España deben cumplir con requisitos técnicos y medidas de seguridad supervisadas por la DGOJ, y el incumplimiento puede derivar en sanciones. Normas similares suelen aplicarse también a operadores legales en otros países, bajo la supervisión de sus propios reguladores.

Por otro lado, la DGOJ también ofrece herramientas como Phishing Alert, un servicio voluntario pensado para ayudar a detectar posibles suplantaciones de identidad vinculadas a operadores autorizados.

Para el usuario, a simple vista, todo este mundo de seguridad y protocolos puede parecer demasiado complejo o poco intuitivo. Muchos incluso pasan por alto los consejos de seguridad, considerando que ciertas herramientas, como la autenticación de dos factores, son innecesarias. Hoy, se evaluará si realmente es así y si usted debería (o no) utilizar este mecanismo extra de seguridad en los sitios peruanos.

Qué es la autenticación de dos factores y por qué vale la pena

La autenticación de dos factores es, a grandes rasgos, un paso extra que se realiza durante los inicios de sesión. Es una verificación de datos secretos (y temporales) que garantiza que es usted quien accede a su cuenta. De esta manera, si alguien tiene acceso a su contraseña sin su consentimiento, difícilmente podrá acceder, ya que no tendrá el código temporal que llega por SMS o se genera en una app de autenticación.

¿Mi dinero corre peligro si no uso 2FA?

Lo más probable es que no. Los sitios de apuestas tienen un claro reglamento: solo pueden retirar dinero usando el mismo método que se utilizó para retirar y este debe estar a nombre del usuario, el cual también debe verificar su identidad. Básicamente, un tercero no podría sacar dinero si no fuese a la cuenta de usted. Sin embargo, si alguien entra en su cuenta, puede:

Ver sus datos personales.

Cambiar configuraciones.

Usar bonos o realizar apuestas.

Generar problemas para recuperar el acceso.

Aunque el dinero no esté completamente bajo peligro, sí que lo están otros datos sensibles. Y es por tal motivo que la autenticación de 2 factores se vuelve necesaria.

La fricción: El único real inconveniente del uso de 2FA

Queda claro que el 2FA es sin duda alguna un mecanismo que otorga beneficios reales sobre seguridad. Sin embargo, queda un único inconveniente: la fricción. Para muchos usuarios, es molesto tener que pasar por un paso extra para iniciar sesión.

Esto es algo sobre lo cual muchas plataformas trabajan y permiten una modificación en el uso del 2FA. Por ejemplo, algunos sitios solo exigen este paso cuando usted intenta acceder desde un dispositivo que no ha sido registrado o una dirección IP que no ha utilizado anteriormente. Por otra parte, algunas plataformas mantienen su sesión iniciada en dispositivos móviles o sesiones de ordenador que usted reconoce como dispositivos de confianza, haciendo que el inicio de sesión no deba repetirse cada día. Esto quiere decir que usted puede elegir cómo y cuándo utilizar el 2FA. Sin embargo, el consejo de los expertos en ciberseguridad es no pasar por alto este mecanismo, pues ha demostrado que realmente trae un mayor índice de seguridad sobre las cuentas.