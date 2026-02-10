¿Cómo usar la IA de forma responsable?: Claves para que niños naveguen en un entorno digital seguro

En el marco del Día de la Internet Segura, Google presentó una serie de recursos para que niños, adolescentes, familias y educadores de América Latina naveguen en un entorno digital seguro. Este lanzamiento ocurre mientras la región lidera globalmente el uso de la inteligencia artificial para el aprendizaje, con países como Brasil (79%), México (77%) y Argentina (75%) superando el promedio mundial (74%).

“La inteligencia artificial es una oportunidad para rediseñar cómo aprendemos a cuidarnos en el entorno digital”, explicó Priscila Couto, Líder de Programa de Confianza y Seguridad para Google en América Latina.

Herramientas para el equilibrio digital y combate contra la desinformación

La estrategia incluye el uso de IA para fomentar el razonamiento crítico, a través de funciones como el Aprendizaje Guiado en Gemini. Para el equilibrio digital, se ha renovado Family Link, permitiendo gestionar varios perfiles desde una sola página y establecer límites de tiempo de uso. YouTube también reforzó las cuentas supervisadas, incluyendo controles para el tiempo de visualización de Shorts y recordatorios personalizados.

Para combatir la desinformación, Google for Education ha lanzado cursos online globales como “Meet LEO”, “Meet LEA” y “Super Searchers”, que enseñan el método “SIFT” para evaluar información. Además, se han integrado tecnologías como SynthID, marcas de agua para contenido generado por IA en Gemini, y la función “Acerca de esta imagen”.

Datos de Google Trends en Perú reflejan una creciente preocupación por la seguridad digital. “Privacidad” fue el término más popular, y el interés por “juegos educativos en línea” aumentó un 50% en 2025. Las búsquedas más frecuentes incluyeron “qué es el grooming en redes sociales” y “cómo bloquear un celular robado”. Perú se posicionó como el noveno país con mayor interés de búsqueda en ciberacoso a nivel regional.