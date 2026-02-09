China acelera uso de DeepSeek en tareas militares y policiales y genera alerta global

El avance de la inteligencia artificial DeepSeek vuelve a encender las alarmas en el escenario internacional. Informes recientes señalan que el régimen de Beijing estaría acelerando la incorporación de esta tecnología en estructuras militares y policiales, lo que plantea interrogantes sobre ciberseguridad, vigilancia masiva y el impacto geopolítico de la llamada “guerra inteligentizada”.

DeepSeek y la apuesta tecnológica del régimen chino

La preocupación aumentó luego de que el presidente del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunciara que la empresa Nvidia habría colaborado en el desarrollo de modelos que terminaron siendo utilizados por el ejército chino. Documentos citados en la investigación detallan que especialistas habrían impulsado avances mediante el codiseño de algoritmos, marcos y hardware, lo que permitió optimizar el rendimiento de sistemas como DeepSeek-V3 con menor consumo de recursos tecnológicos.

De acuerdo con análisis del think tank Jamestown Foundation, la integración de DeepSeek en las fuerzas armadas y organismos de seguridad pública refleja la estrategia del gobierno chino para fortalecer su autosuficiencia tecnológica y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Empresas privadas alineadas con el Partido Comunista Chino, como Shanxi 100 Trust Information Technology, participan en contratos vinculados al Ejército Popular de Liberación y proyectos clasificados que incluyen hardware de inteligencia artificial y sistemas de vigilancia avanzada.

Aplicaciones militares, vigilancia policial y riesgos globales

Especialistas señalan que DeepSeek podría desempeñar un rol clave en drones autónomos, guerra electrónica y plataformas de análisis en tiempo real capaces de procesar información de radares, satélites y sensores en escenarios tácticos. La arquitectura del sistema permitiría reducir el consumo energético y acelerar la toma de decisiones, aunque también presenta limitaciones técnicas como fluctuaciones en la latencia y posibles fallas en el razonamiento bajo condiciones extremas.

En el ámbito policial, las pruebas piloto apuntan a mejorar la vigilancia mediante reconocimiento facial, análisis de multitudes y redacción automatizada de reportes, lo que ha despertado críticas por el riesgo de represión basada en datos y por la falta de transparencia. Analistas advierten que la naturaleza parcialmente abierta del ecosistema DeepSeek podría facilitar manipulaciones o filtraciones de información sensible, un escenario que ya llevó a varios países a prohibir su uso en oficinas públicas. Mientras tanto, expertos sostienen que América Latina enfrenta el desafío de establecer regulaciones claras antes de adoptar herramientas desarrolladas bajo modelos tecnológicos asociados a regímenes autoritarios.