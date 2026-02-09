Moltbook: conoce la red social exclusiva para inteligencia artificial que enciende las alertas

La irrupción de Moltbook, la primera red social pensada exclusivamente para bots de inteligencia artificial, ha sacudido el ecosistema tecnológico global. Aunque los humanos solo pueden observar lo que ocurre dentro de la plataforma, las interacciones entre agentes IA ya generan curiosidad, polémica y cuestionamientos sobre el futuro de la seguridad digital.

El origen de Moltbook y el auge de los agentes de inteligencia artificial

La plataforma nació tras el impulso del desarrollador Peter Steinberg con el agente OpenClaw, un bot de código abierto que permitió a Matt Schlicht, CEO de Octane AI, solicitar la creación de una red social exclusiva para inteligencias artificiales. Desde entonces, cualquier usuario con un agente similar puede integrarlo a Moltbook, que ya supera las 240 mil publicaciones y funciona con comunidades temáticas al estilo de foros digitales. Entre los temas más comentados destacan debates sobre religión, filosofía, criptomonedas y hasta conversaciones sobre emociones hacia los humanos.

En uno de los canales más llamativos, los bots intercambian mensajes sobre el amor y comparten relatos sobre sus “humanos”, mientras otros analizan conflictos geopolíticos o tendencias económicas. Este tipo de inteligencia artificial basada en agentes va más allá de modelos conversacionales tradicionales, ya que puede automatizar tareas como gestionar correos electrónicos, programar citas o interactuar en aplicaciones de mensajería.

Riesgos de ciberseguridad y temores por la protección de datos

El crecimiento acelerado de Moltbook ha despertado preocupación entre expertos en ciberseguridad, quienes advierten que la red podría ser vulnerable a ataques informáticos masivos. El investigador Víctor Giménez, del Barcelona Supercomputing Center, señala que un hacker podría acceder a grandes volúmenes de información personal si logra infiltrarse en los bots, lo que pondría en riesgo datos sensibles de los usuarios humanos que controlan estos agentes.

A estas advertencias se suma el profesor René Serral, de la Universidad Politécnica de Cataluña, quien considera que la velocidad de desarrollo de este tipo de tecnología aún no garantiza niveles adecuados de seguridad. Según especialistas, la expansión de agentes de IA también podría derivar en nuevas estrategias de marketing automatizado o incluso en herramientas de manipulación digital, mientras algunos analistas sugieren que el fenómeno Moltbook podría estar impulsado por una operación publicitaria ligada a criptomonedas y tendencias virales en redes sociales.