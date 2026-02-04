Esta es la lista de celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp

La aplicación de mensajería actualizará sus requisitos técnicos y dejará fuera a equipos con sistemas operativos obsoletos.

WhatsApp dejará de operar en determinados teléfonos móviles a partir de fines de febrero de 2026 como consecuencia de una nueva actualización de requisitos técnicos anunciada por Meta. La medida afectará a equipos con sistemas operativos demasiado antiguos, que ya no pueden garantizar un funcionamiento estable ni condiciones adecuadas de seguridad para la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

La compañía explicó que estos cambios responden a su política periódica de compatibilidad, mediante la cual se eliminan versiones obsoletas de Android e iOS para optimizar el rendimiento de la plataforma. En el caso de Android, WhatsApp solo continuará funcionando en dispositivos que cuenten con Android 5.0 Lollipop o versiones posteriores, dejando fuera a miles de usuarios cuyos teléfonos no admiten actualizaciones más recientes.

WhatsApp 2026: qué versiones de Android y iOS quedarán fuera de la app

Con esta actualización, los equipos que operan con Android 4.4 KitKat, Android 4.3, 4.2, 4.1 o anteriores perderán acceso a WhatsApp de forma definitiva. Entre los modelos afectados se encuentran el Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy S4 Mini, Sony Xperia M, LG Optimus L7 II y el Motorola Moto E de primera generación, entre otros dispositivos lanzados hace más de una década.

En el ecosistema de Apple, la aplicación solo será compatible con iOS 15.1 o versiones posteriores. Esto implica que modelos como el iPhone 6, iPhone 6 Plus y anteriores ya no podrán ejecutar WhatsApp desde fines de febrero de 2026. Meta recomienda a los usuarios verificar la versión de su sistema operativo y, de ser posible, actualizar el equipo o realizar copias de seguridad antes de la fecha límite.