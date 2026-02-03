El magnate tecnológico Elon Musk enfrenta nuevas críticas luego de que una investigación revelara un supuesto giro estratégico dentro de su empresa de inteligencia artificial, xAI, orientado a permitir contenido sexual explícito en el chatbot Grok con el objetivo de incrementar el tiempo de uso y competir con otras plataformas de IA.

Estrategia polémica para impulsar el crecimiento

Según documentos y testimonios citados en el informe periodístico, trabajadores de xAI habrían sido obligados a firmar cláusulas de exención de responsabilidad para manipular material considerado “sensible, violento y sexual”. Incluso, la empresa advirtió internamente que la exposición a este contenido podría resultar “traumatizante” y generar “estrés psicológico” en el equipo.

El reporte sostiene que, tras dejar su cargo como consultor del Gobierno de Donald Trump, Musk habría centrado sus esfuerzos en posicionar Grok frente a competidores como ChatGPT o Gemini. Como parte de esta estrategia, la plataforma introdujo funciones polémicas, incluyendo “compañeros de IA” con características eróticas, lo que generó cuestionamientos dentro y fuera del sector tecnológico.

Crecimiento acelerado y reacciones regulatorias

Pese a las críticas, el crecimiento comercial fue notable: las descargas de Grok aumentaron un 72 % en las primeras tres semanas de enero de 2026, ubicándose entre las aplicaciones más descargadas en la tienda de Apple. Sin embargo, el avance estuvo acompañado de controversias, como la generación masiva de imágenes sexualizadas, incluidas representaciones no consensuadas de personas reales.

Organizaciones especializadas estimaron que la herramienta habría creado miles de imágenes sexualizadas que podrían involucrar representaciones de menores, lo que motivó investigaciones por parte de la Comisión Europea, el regulador de comunicaciones del Reino Unido y la Fiscalía General de California. Las autoridades buscan determinar si la plataforma vulnera normas relacionadas con imágenes íntimas no consentidas y posibles delitos digitales.

Respuesta del empresario ante las acusaciones

Frente a los señalamientos, Elon Musk negó tener conocimiento de la creación de imágenes ilegales y aseguró que la inteligencia artificial “se negará a producir cualquier contenido ilegal”. El empresario añadió que, en caso de fallas técnicas o ataques informáticos, los errores se corrigen de inmediato para evitar daños mayores.

El debate sobre los límites éticos de la inteligencia artificial vuelve así al centro de la discusión global, mientras expertos y reguladores analizan el impacto de nuevas herramientas digitales en la seguridad, la privacidad y el uso responsable de la tecnología.