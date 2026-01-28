Empleabilidad 2026: ¿qué habilidades marcarán la pauta en el mercado laboral?

El mercado laboral atraviesa una transformación acelerada marcada por la automatización, la presión por resultados y una alta rotación de talento.

El mercado laboral atraviesa una transformación acelerada marcada por la automatización, la presión por resultados y una alta rotación de talento. En este contexto, las empresas están redefiniendo qué significa estar preparado para el trabajo y qué habilidades resultan realmente determinantes para la empleabilidad.

‘’Más que el currículum, la empleabilidad estará determinada por la capacidad real de desempeño. Hoy, las empresas están contratando formas de pensar y de actuar, no solo experiencia previa”, señala Varinhia Gutiérrez, especialista en reclutamiento ejecutivo de Trust Consulting.

El conocimiento técnico dejó de ser el principal diferenciador

La tecnología ha democratizado el acceso al conocimiento y ha reducido su valor como factor competitivo. Hoy, lo que diferencia a un profesional es su capacidad humana para interactuar, adaptarse, colaborar y liderar en entornos cambiantes.

Las “Power Skills” y por qué son clave para la empleabilidad

Las “Power Skills” incluyen competencias como trabajo en equipo, adaptabilidad, resiliencia, comunicación efectiva, empatía y automotivación. Estas habilidades se han convertido en el principal motor del desempeño laboral, especialmente en organizaciones con procesos automatizados y equipos diversos.

Lo que buscan las empresas al contratar talento en un entorno de alta rotación laboral

Ante una mayor presión por resultados y menor margen de error en la contratación, las organizaciones están redefiniendo qué significa estar “realmente preparado” para un puesto. Buscan profesionales capaces de interpretar escenarios, tomar decisiones informadas y actuar con autonomía.

¿Qué habilidades serán más valoradas durante 2026?

Entre las más demandadas destacan el pensamiento analítico aplicado, capaz de transformar información en decisiones alineadas a objetivos estratégicos, la adaptabilidad profesional, la capacidad de aprendizaje continuo y la disposición a asumir roles en evolución.

La adaptabilidad profesional es considerada una competencia crítica

Las empresas asumen que los roles no son estáticos y que los perfiles rígidos pierden vigencia rápidamente. ‘’Por ello, en los procesos de selección se evalúa cada vez más la actitud frente al cambio y la capacidad de asumir nuevas responsabilidades’’, añade la especialista de Trust Consulting.

El rol de la comunicación en el nuevo entorno laboral

La comunicación clara y funcional gana relevancia, sobre todo en entornos híbridos o con equipos distribuidos. Coordinar tareas, alinear expectativas y resolver tensiones de forma directa tiene un impacto concreto en la productividad.

Cómo influye la tecnología en los nuevos criterios de empleabilidad

El uso de herramientas automatizadas exige un criterio ético y responsable. Las empresas demandan profesionales que comprendan los alcances y límites de la tecnología y sepan integrarla de manera consciente en su trabajo diario.