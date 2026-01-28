OSIPTEL anuncia nuevos bloqueos de celulares por no estar registrados en lista blanca y con historial negativo

Para reforzar la seguridad ciudadana, en enero del presente año, se inició el bloqueo de 100 000 equipos móviles. En las próximas semanas, se seguirá con más grupos.

Como parte de las acciones dispuestas por el Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que este año se retomaron las órdenes de bloqueo de celulares que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas con historial negativo.

En cumplimiento de esta medida, se inició el bloqueo de 100 000 equipos móviles que incumplen con las disposiciones. Según OSIPTEL, el proceso continuará en las siguientes semanas con otros grupos de celulares que se encuentren en la misma situación.

¿Cómo es el proceso? El sistema Renteseg, administrado por OSIPTEL, recoge, analiza y procesa la información de celulares no registrados en la lista blanca y envía a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos y que, además, están relacionados con usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI adulterados o clonados. Las operadoras tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará en ese mismo periodo.

Si el equipo fue adquirido en el país, el usuario deberá exigir a la empresa que le vendió el dispositivo su incorporación al Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), sistema implementado por el OSIPTEL para que solo los importadores formales registren los equipos móviles que ingresen al país.

Si el equipo se adquirió en el extranjero, para uso personal, el interesado deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para registrarlo, previas validaciones, entre las cuales se encuentra la verificación del código IMEI, así como el llenado de una declaración jurada simple. El trámite es gratuito.

Excepcionalmente, si el usuario considera que adquirió su equipo de manera lícita, podrá presentar su caso en las oficinas de atención del OSIPTEL a nivel nacional, llevando el dispositivo y el comprobante de compra respectivo para las validaciones.

Balance 2025

Durante 2025, se bloquearon de forma progresiva 2 598 308 IMEI de celulares no registrados en la lista blanca del Renteseg y vinculados a personas con antecedentes reiterados de alteración o clonación de IMEI.

Asimismo, se identificó que 371 320 personas reincidieron en el uso de nuevos equipos no registrados en la lista blanca, tras haber sido detectados en bloqueos anteriores.

De este grupo, el OSIPTEL ha detectado que 17 790 personas utilizaron de 10 a más equipos móviles no registrados posterior al bloqueo, de los cuales 149 personas utilizaron 100 o más equipos no registrados.