Tu nombre puede viajar a la Luna: NASA abre registro para misión Artemis II

La NASA ha lanzado una nueva convocatoria global que permite a personas de cualquier país participar de manera simbólica en la misión Artemis II, el próximo vuelo tripulado que rodeará la Luna. A través de la iniciativa “Send Your Name with Artemis”, la agencia espacial invita a la ciudadanía a registrar su nombre para que viaje al espacio profundo a bordo de la cápsula Orion.

La misión Artemis II está programada para realizarse en 2026 y marcará el regreso de astronautas a las cercanías del satélite natural después de más de cinco décadas. El lanzamiento está previsto no antes del 6 de febrero y contará con una ventana que se extenderá hasta abril, dependiendo de las condiciones técnicas y climáticas.

Quienes deseen sumarse a esta experiencia deben ingresar al portal oficial de la NASA, completar un formulario con su nombre y generar un código PIN personal. Con ese código, los participantes pueden descargar un pase de abordaje digital, que certifica su inclusión en la misión de forma conmemorativa.

Los nombres recopilados serán almacenados en una tarjeta SD que viajará dentro de la nave Orion, acompañando a la tripulación durante su recorrido alrededor de la Luna. Esta iniciativa forma parte del programa Artemis, cuyo objetivo es avanzar en la exploración lunar, desarrollar nuevos conocimientos científicos y preparar el camino para futuras misiones tripuladas hacia Marte.