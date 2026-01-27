Desarrollan chip inteligente que permite ubicar y monitorear mascotas incluso sin internet

Esta innovación forma parte de una línea de trabajo que integra la ingeniería biomédica con el bienestar animal.

Investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) vienen desarrollando un chip inteligente que permite localizar y monitorear mascotas como perros y gatos, incluso en zonas sin conexión a internet. Esta innovación forma parte de una línea de trabajo que integra la ingeniería biomédica con el bienestar animal, un campo aún poco explorado en la región, pero que empieza a tomar impulso en el país.

¿CÓMO FUNCIONA?

El dispositivo, denominado AnimalTech, funciona como un localizador inteligente independiente de redes celulares o equipos externos. Cuenta con una SIM propia que posibilita el seguimiento de las mascotas aun en áreas sin cobertura, además de registrar niveles de actividad física para estimar el gasto calórico y promover rutinas de ejercicio saludables.

Asimismo, AnimalTech incluye una aplicación que permite a los dueños gestionar el calendario veterinario completo de cada mascota, convirtiéndose en una herramienta integral para el cuidado animal.

Antes de este desarrollo, el equipo de la PUCP creó RumiTech, un sistema de telemonitoreo diseñado inicialmente para cabras y ovejas, orientado a resolver una necesidad crítica en establos medianos y grandes, donde el seguimiento permanente de cientos de animales resulta complicado.

RumiTech combina tecnología GPS, sensores de movimiento y un módulo que mide la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Toda la información se integra en una aplicación que registra actividad, ubicación y parámetros fisiológicos de cada ejemplar.

A partir de los avances obtenidos con RumiTech, se desarrolló AnimalTech, ambos proyectos enmarcados en una propuesta de innovación nacional que busca integrar ingeniería, ciencia y bienestar animal.