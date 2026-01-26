WhatsApp prepara versión de pago para usar la app sin publicidad

WhatsApp viene trabajando en el lanzamiento de una versión de pago que permitirá a los usuarios utilizar la aplicación sin ver anuncios, una opción pensada inicialmente para Europa y el Reino Unido, donde la plataforma comenzará a introducir publicidad este 2026.

La aplicación de mensajería, propiedad de Meta, ya había anunciado que incorporaría anuncios en espacios como Estados y Canales, con el objetivo de generar ingresos a partir de una plataforma que supera los 2.000 millones de usuarios en el mundo.

Meta informó en su momento a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda que la publicidad no se activaría de inmediato en Europa, a fin de atender las preocupaciones sobre protección de datos. Ahora, la compañía avanza con una alternativa para quienes prefieran una experiencia sin anuncios, a cambio de un pago mensual.

SUSCRIPCIÓN OPCIONAL Y SIN ANUNCIOS

Según los sitios especializados Android Authority y WaBetaInfo, esta nueva modalidad fue detectada en la versión beta 2.26.3.9 de WhatsApp para Android, donde aparecen referencias a una suscripción opcional que elimina la publicidad en Estados y Canales, similar a lo ya aplicado por Meta en Facebook e Instagram.

La suscripción se podrá gestionar desde la pestaña Actualizaciones y podrá cancelarse desde la Play Store. Tras activarla, el cambio podría tardar hasta 15 minutos en reflejarse. De acuerdo con la información disponible, el precio inicial sería de 5 dólares mensuales para los usuarios que opten por esta modalidad sin anuncios.