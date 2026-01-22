Histórico avance ganadero: nace la primera ternera por inseminación artificial en Lambayeque

Una productora local logró el nacimiento de una ternera sana, producto del cruce de ganado lechero de las razas holstein y fleckvieh, conocido como simhol.

La región Lambayeque registró el nacimiento de la primera ternera como resultado del proyecto de mejoramiento genético mediante inseminación artificial en ganado vacuno, iniciativa ejecutada por el Gobierno Regional a través de la Gerencia Regional de Agricultura.

El hecho se produjo en el sector Santa Clara, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, donde una productora local logró el nacimiento de una ternera sana, producto del cruce de ganado lechero de las razas holstein y fleckvieh, conocido como simhol. El proceso contó con el acompañamiento técnico de la Agencia Agraria Ferreñafe, desde la inseminación hasta la atención del parto.

CIFRAS

De acuerdo con la información oficial, el proyecto ha intervenido a más de 900 vacas en la región, utilizando razas de alto valor productivo como fleckvieh, brown swiss, montbéliarde y angus, lo que contribuye al fortalecimiento genético del ganado y a mejorar las condiciones económicas de los productores.

La iniciativa contempla tres componentes principales: mejora de la alimentación del ganado, fortalecimiento genético y desarrollo de productos derivados como yogur y queso, destinados tanto al consumo familiar como a la comercialización, con el objetivo de fortalecer la cadena productiva local.

Asimismo, se informó que el servicio integral brindado por el Estado representa un ahorro aproximado de 1,080 soles por productor en comparación con los costos del mercado privado, lo que busca contribuir al desarrollo rural y al incremento de los ingresos de las familias ganaderas de Lambayeque.