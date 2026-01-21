El primero en el mundo: desarrollan en Cusco aplicativo Ayni para la gestión integral de la leche materna

Un equipo multidisciplinario conformado por estudiantes, profesionales y especialistas del Banco de Leche Materna del Cusco desarrolló el aplicativo Ayni, considerado el primero a nivel mundial para la gestión integral de la leche materna, que permite el registro y seguimiento de bebés hospitalizados, madres lactantes y donantes.

El aplicativo se creó a partir de un estudio realizado en el Hospital Regional del Cusco, donde se identificó que de más de 600 recién nacidos internados anualmente, cerca del 40 % ingresa directamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a partos prematuros u otras complicaciones. En estos casos, el acceso a leche materna resulta fundamental para la supervivencia de los neonatos, aunque la disponibilidad de donantes es limitada.

SOBRE EL NOMBRE

Ayni, cuyo nombre proviene del quechua y significa “reciprocidad”, lleva seis meses en funcionamiento y, según sus desarrolladores, ha contribuido a la recuperación de más de 300 bebés internados en la UCI del Hospital Regional del Cusco. La plataforma permite registrar de manera automatizada el historial clínico de los pacientes, monitorear el peso y crecimiento de los recién nacidos, catalogar los tipos de leche y sus valores nutricionales, así como medir el flujo y la cantidad diaria de leche donada en tiempo real.

Juan Luis Galdos, coordinador de la carrera de Medicina de la Universidad Continental, señaló que el uso del aplicativo ha permitido observar una disminución de complicaciones médicas asociadas a infecciones intrahospitalarias, además de una mejor ganancia de peso y una reducción del tiempo de hospitalización de los bebés. El proyecto fue liderado junto a Karen Bravo, coordinadora de la carrera de Ingeniería de Sistemas, en coordinación con Bryan Abarca, responsable del Banco de Leche Materna del Hospital Regional del Cusco.

Además del impacto en la atención de los recién nacidos, Ayni optimiza los procesos administrativos del Banco de Leche Materna, reduciendo hasta en tres horas hombre el trabajo del personal, gracias a la sistematización de la información en seis módulos de gestión. El aplicativo también contribuye a disminuir el uso de papel y a evitar la pérdida de información clínica relevante.

Tras un año de desarrollo y una etapa piloto exitosa, los creadores de Ayni no descartan ampliar su implementación a otros hospitales del país, con el objetivo de fortalecer la cultura de donación de leche materna y beneficiar a un mayor número de recién nacidos en situación de riesgo.