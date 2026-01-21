El programa Artemis avanza con vuelos tripulados alrededor y sobre la superficie lunar, marcando el retorno humano tras más de 50 años.

El regreso del ser humano a la Luna ya no pertenece al terreno de la especulación ni de la ciencia ficción. Se trata de un plan en marcha, con cronograma, presupuesto y cooperación internacional, encabezado por la NASA a través del programa Artemis. Más de cinco décadas después del último alunizaje tripulado, la exploración lunar vuelve a ocupar un lugar central en la agenda espacial global, respaldada por avances tecnológicos y una vigilancia pública sin precedentes.

Según lo previsto, la misión Artemis II llevará astronautas alrededor de la Luna en 2026, mientras que Artemis III tiene como objetivo volver a posar seres humanos sobre la superficie lunar, especialmente en la región del Polo Sur, no antes de 2027. Estas misiones utilizarán el cohete Space Launch System (SLS) y la nave Orion, sistemas diseñados para vuelos de largo alcance y estancias más sostenidas, alejándose de la lógica de misiones breves que caracterizó al programa Apolo.

Artemis y el retorno a la Luna: ciencia, tecnología y evidencia observable

A diferencia de finales del siglo XX, el nuevo impulso lunar se desarrollará en un contexto de hiperconectividad, con transmisión de datos, imágenes y mediciones casi en tiempo real, accesibles no solo para la comunidad científica, sino también para la ciudadanía. Paradójicamente, esto ocurre en una era donde persisten voces que aún discuten la forma de la Tierra o ponen en duda que el ser humano haya llegado a la Luna, pese a décadas de pruebas físicas, registros independientes y verificación internacional.

El programa Artemis no busca “convencer” a escépticos profesionales, sino avanzar en ciencia aplicada: probar tecnologías, establecer una presencia humana sostenible y preparar futuras misiones a Marte. Sin embargo, cada nuevo lanzamiento, cada trayectoria orbital y cada medición pública añaden capas de evidencia difíciles de ignorar, incluso para quienes desconfían sistemáticamente de la NASA y de la física