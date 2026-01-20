Primer sistema de alerta sísmica en Perú iniciará fase de pruebas en 15 días

El Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe) ingresará en una etapa decisiva para su implementación definitiva, al iniciar dentro de los próximos 15 días una fase de pruebas que durará tres meses.

Durante este periodo, las 116 sirenas electrónicas que componen la red a lo largo de la costa peruana estarán operativas, anunció el general Luis Enrique Arroyo, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

"A partir de la próxima semana vamos a comenzar con la capacitación que durará 15 días aproximadamente y después de ese periodo comienza una marcha blanca de tres meses", precisó.

Sistema alertará sismos desde magnitud 6

El SASPe está diseñado para alertar de manera anticipada sobre la ocurrencia de sismos de magnitud igual o superior a 6 Mw en el Océano Pacífico. Funciona mediante 111 sensores sísmicos administrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y las 116 sirenas electrónicas instaladas en el litoral.

Alertará a 1.5 millones de ciudadanos

El jefe del Indeci destacó que el sistema alertará a aproximadamente 1.5 millones de ciudadanos que residen en la costa y afirmó que "este es uno de los sistemas más modernos que existen en el mundo; en Latinoamérica solo lo tiene México". Una vez culminada la marcha blanca, el sistema quedará activado permanentemente para brindar alerta temprana a la población.

¿Qué hacer ante una emergencia?

Ante la activación de la alarma, el Indeci recomienda que, si una persona se encuentra en la calle o espacios públicos, busque una zona segura externa alejada de objetos que puedan caer. Si está dentro de un edificio o vivienda y la evacuación inmediata no es posible, debe refugiarse en una zona segura interna y evacuar una vez que el sismo haya pasado. En ambos casos, posteriormente deberá dirigirse a los puntos de reunión más cercanos a las sirenas electrónicas.