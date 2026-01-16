X sufre caída global y afecta a miles de usuarios

La red social presentó fallas generalizadas que impidieron el acceso y la actualización de contenidos.

La red social X, antes conocida como Twitter, presentó este viernes una caída de alcance global que afectó a miles de usuarios, incluido el Perú. Desde tempranas horas, se reportaron problemas para ingresar a la plataforma y visualizar contenidos.

Las fallas se manifestaron tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles. Usuarios señalaron mensajes de error, lentitud en la carga y dificultades para publicar o actualizar el feed.

X registra una nueva interrupción del servicio a nivel mundial

Hasta el momento, la empresa propietaria de X no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas del incidente. La interrupción generó numerosas reacciones en otras redes sociales, donde los usuarios expresaron su malestar.

Este episodio se suma a otras caídas recientes registradas por la plataforma en los últimos meses. La reiteración de estos problemas ha reavivado cuestionamientos sobre la estabilidad técnica del servicio tras los cambios implementados en la red social.