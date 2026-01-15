¡BTS por primera vez en Perú! Alertan sobre estafas por preventa y membresías ARMY

La expectativa por el regreso del K-pop al país viene acompañada de riesgos digitales. Con el anuncio del concierto de BTS en Perú, los ciberdelincuentes activaron nuevas modalidades de fraude dirigidas a los seguidores del grupo.

Especialistas alertan que, tras confirmarse las presentaciones del 9 y 10 de octubre de 2026, se han multiplicado las estafas virtuales relacionadas con la preventa de entradas y la membresía ARMY, utilizada para acceder a los boletos. Los ataques buscan captar información personal y financiera mediante páginas falsas y supuestas ofertas difundidas en redes sociales y servicios de mensajería.

MODALIDADES DE ESTAFA DETECTADAS

Las autoridades y expertos en seguridad identificaron las principales prácticas fraudulentas vinculadas al concierto de BTS en Perú:

Venta de ARMY Membership: estafadores ofrecen la membresía oficial en Facebook y TikTok, cuando esta solo puede adquirirse de forma personal desde la app Weverse, disponible en Android e iOS. La membresía ARMY Global cuesta cerca de 20 dólares y el pago se realiza únicamente vía PayPal.

Reservas falsas de entradas: se clonan páginas asociadas a Weverse o a la web del tour para robar datos de tarjetas. La información oficial solo se difunde en Weverse y la página oficial del WORLD TOUR; hasta el 15 de enero no hay anuncios sobre venta de tickets.

Venta irregular de merchandising: proliferan ofertas en marketplaces y redes sociales; se recomienda verificar que las tiendas tengan RUC o trabajen con contraentrega.

Grupos de WhatsApp para “asegurar” boletos: revendedores y presuntos estafadores crean grupos con precios no oficiales y servicios inexistentes, pese a que la productora Live Nation Perú aún no ha anunciado el estadio ni costos.

CONSEJOS CLAVE

Isabel Manjarrez, investigadora del equipo global de Kaspersky, recomendó a los fans extremar precauciones y seguir estas pautas para evitar fraudes en conciertos internacionales:

- Verificar siempre que se trate de páginas web oficiales, con “https” y candado de seguridad.

- Activar alertas de compra con el banco para detectar movimientos sospechosos.

- No adelantar pagos ni compartir datos personales por enlaces recibidos vía correo, SMS o WhatsApp.

- Utilizar tarjetas virtuales con CVV temporal para compras en línea.

- Proteger los dispositivos con soluciones antimalware y contra phishing para resguardar identidad y datos financieros.

La recomendación central es desconfiar de ofertas adelantadas y confirmar cualquier información únicamente a través de los canales oficiales del tour de BTS, evitando caer en engaños que suelen intensificarse en la antesala de conciertos de alto impacto.