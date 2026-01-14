Meta abandona el metaverso y apuesta todo a sus lentes inteligentes

El final del proyecto: La gran iniciativa por el metaverso comienza a desvanecerse para Meta. Tras años y millones de dólares en inversión en un concepto que se popularizó durante la pandemia, el gigante tecnológico decidió cambiar de rumbo.

Con la noticia, Meta despedirá a cientos de empleados de Reality Labs para enfocarse en la IA y dispositivos como las lentes inteligentes Ray-Ban Meta.

Pérdidas Multimillonarias

Como parte de este cierre, la compañía ha cerrado tres estudios de juegos de realidad virtual y ha detenido las actualizaciones de aplicaciones clave como Supernatural.

La división Reality Labs, responsable del metaverso, ha sufrido el despido de aproximadamente 1,500 empleados (un 10% de su plantilla) en enero de 2026.

El giro de Meta responde a pérdidas acumuladas de más de 70,000 millones de dólares en el proyecto del metaverso desde 2021.

Con esta medida, Meta está redirigiendo el presupuesto hacia dispositivos más tangibles, por lo que planea duplicar la producción de sus lentes inteligentes Ray-Ban Meta, con el objetivo de alcanzar 20 millones de unidades para finales de 2026.

Cabe señalar que, aunque Meta no ha eliminado por completo el concepto de mundos virtuales, el "metaverso" ha pasado de ser el eje central de la empresa a un proyecto secundario frente al auge de la IA generativa y los dispositivos vestibles.