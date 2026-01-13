“¿Estás muerto?”: la app viral que refleja la soledad urbana de los jóvenes en China

La vida en soledad, cada vez más común en las grandes ciudades chinas, encontró un inesperado aliado digital. Una aplicación minimalista y directa reabrió el debate sobre salud mental, aislamiento y seguridad personal en la era urbana.

APP PARA UN MIEDO SILENCIOSO

La aplicación ¿Estás muerto? —conocida internacionalmente como Demumu— exige a sus usuarios ingresar cada 48 horas para pulsar un botón que confirma que están vivos. Si no lo hacen, el sistema envía una alerta automática al contacto de emergencia designado. Aunque se lanzó en mayo del año pasado sin mayor impacto, en las últimas semanas se convirtió en la app de pago más descargada en China.

El fenómeno está estrechamente vinculado al aumento de hogares unipersonales. Según Global Times, para 2030 podría haber hasta 200 millones de personas viviendo solas en el país. La aplicación se presenta como una “compañera de seguridad” para trabajadores, estudiantes y personas que han optado —o se han visto forzadas— a un estilo de vida solitario.

TESTIMONIOS Y CRÍTICAS

Usuarios en redes sociales chinas aseguran que la app responde a un temor real: morir solos sin que nadie lo note. Wilson Hou, un trabajador que reside en Pekín, explicó que la descargó por miedo a sufrir una emergencia lejos de su familia. “Si me pasa algo en el lugar que alquilo, nadie se enteraría”, afirmó, tras registrar a su madre como contacto de emergencia.

No obstante, el nombre ha generado polémica. Algunos consideran que “¿Estás muerto?” tiene connotaciones negativas o de mala suerte y piden cambiarlo por opciones más amables. La empresa desarrolladora, Moonscape Technologies, reconoció que evalúa modificarlo, aunque admitió que el impacto del título fue clave para su viralización.

NEGOCIO EN EXPANSIÓN

Creada por tres jóvenes nacidos después de 1995 en Zhengzhou, la app pasó de ser gratuita a costar 8 yuanes (US$1,15). Su popularidad traspasó fronteras y hoy figura entre las aplicaciones de utilidad más descargadas en Estados Unidos, Singapur, Australia y España, impulsada por la diáspora china.

Con un costo inicial de apenas mil yuanes, los desarrolladores buscan ahora vender el 10% de la empresa por un millón de yuanes y ampliar su público objetivo. Entre los planes figura un nuevo producto enfocado en adultos mayores, un sector clave en un país donde más del 20% de la población supera los 60 años. La app, nacida de un temor individual, se consolida así como un síntoma social de una China cada vez más conectada, pero también más sola.