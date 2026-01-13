Apple y Google sellan alianza histórica para potenciar la IA en Siri y Apple Intelligence

La carrera global por liderar la inteligencia artificial suma un nuevo capítulo. Dos de los gigantes tecnológicos más influyentes del mundo decidieron unir fuerzas en un movimiento estratégico que redefine el futuro de la IA en dispositivos móviles y servicios digitales.

GEMINI IMPULSARÁ LA NUEVA GENERACIÓN DE APPLE INTELLIGENCE

Apple y Google anunciaron este lunes una alianza estratégica para integrar los modelos Gemini en las funciones de inteligencia artificial de Apple, incluidas las próximas versiones de Siri. Según el comunicado conjunto, el acuerdo es plurianual y permitirá que la nueva generación de modelos base de Apple se sustente en la tecnología de IA y la infraestructura en la nube de Google.

La integración de Gemini potenciará las futuras funciones de Apple Intelligence, entre ellas una versión más personalizada de Siri que llegará antes de que finalice el año. Apple precisó que, tras una evaluación exhaustiva, determinó que la tecnología de IA de Google ofrece “la base más sólida” para desarrollar experiencias más avanzadas e innovadoras para sus usuarios.

PRIVACIDAD, COMPATIBILIDAD Y REACCIÓN DEL MERCADO

Pese a la alianza, Apple subrayó que Apple Intelligence seguirá operando principalmente en los dispositivos y a través de su sistema Private Cloud Compute, manteniendo —según la compañía— los estándares de privacidad líderes en la industria. Actualmente, los usuarios ya pueden habilitar la integración de Apple Intelligence con OpenAI mediante ChatGPT, una opción que continuará disponible junto con Gemini.

El anuncio tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros. Las acciones de Alphabet, matriz de Google, se dispararon y superaron la capitalización bursátil de los 4 billones de dólares, consolidando la fuerte tendencia alcista con la que cerró el 2025. Con este hito, Alphabet se sumó al selecto grupo de compañías que alcanzaron ese nivel, junto a Nvidia y Microsoft, mientras que Apple, que lo logró en octubre, volvió a ubicarse por debajo de esa marca tras recientes ajustes del mercado.