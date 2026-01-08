MAC Express Perú: la Plataforma MAC tienen su aplicativo móvil

Con MAC Express Perú, realiza tus trámites de manera fácil y rápida desde la comodidad de tu hogar.

Si antes no te daba el tiempo para ir a un Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) a realizar tus gestiones, hoy puedes hacerlo de manera virtual. El aplicativo móvil MAC Express Perú concentra más de 80 trámites virtualizados de 23 entidades públicas.

La Presidencia del Consejo de Ministros, que administra los Centros MAC, facilita aún más, a través de internet, el acceso a trámites que tienen mayor demanda y que han sido digitalizados y simplificados por las entidades públicas, con lo cual, acerca más los servicios del Estado a los ciudadanos.

Con esta herramienta virtual se pueden pagar tasas de trámites en el Banco de la Nación, registrarse y tener acceso al padrón del Fonavi, hacer consulta de multas y dispensa electoral del Jurado Nacional de Elecciones, verificar la clasificación socioeconómica con el MIDIS, solicitar certificado de estudios al Minedu, certificado de antecedentes policiales al Mininter, tramitar certificado de antecedentes penales al Poder Judicial, solicitar duplicado de DNI o actualización de datos a RENIEC, solicitar certificado de movimiento migratorio o cita para pasaporte con Migraciones, entre otros.

Accede a más de 80 trámites virtualizados de 23 entidades públicas con solo un clic.

El aplicativo móvil está disponible en: AppStore (https://apps.apple.com/pe/app/mac-express-per%C3%BA/id6753017894) y PlayStore (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pcm.macexpress&hl=es).

Una vez descargado el aplicativo, el ciudadano podrá acceder a los servicios registrándose con su DNI y generando una clave de acceso.

MAC Express Perú responde a la política pública de acercar los trámites del Estado al ciudadano a través de la digitalización y simplificación de los trámites, diseñando nuevos canales de atención.

Otros canales de atención MAC

El aplicativo móvil MAC Express Perú forma parte de la Plataforma de Mejor Atención al Ciudadano – MAC, que ofrece diversos canales de atención para facilitar el acceso a servicios. Además del aplicativo, existen 19 Centros MAC en todo el país y 234 Módulos MAC Express ubicados en municipalidades, PIAS y Tambos.

Los ciudadanos también pueden recibir información a través de la central telefónica Aló MAC – 1800, que brinda detalles sobre tasas y requisitos de trámites, además de la ubicación de los centros y módulos, con atención de lunes a domingo en castellano y quechua.

Otras opciones de contacto incluyen WhatsApp (981317379), chat en línea en www.mac.pe, correo electrónico (infomac@pcm.gob.pe) y redes sociales (@CentrosMAC en Instagram, Facebook y X).