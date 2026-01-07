Fusión con Netflix cobra ventaja: Warner considera “riesgosa” la oferta de Paramount

El tablero de la industria del entretenimiento vuelve a moverse. Warner Bros. Discovery tomó una decisión clave que redefine su futuro corporativo y marca distancia frente a una ofensiva millonaria de Paramount.

DESCARTAN PROPUESTA DE PARAMOUNT

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery rechazó este miércoles, por unanimidad, la última oferta de adquisición presentada por Paramount Skydance, al considerar que es inferior al acuerdo de fusión ya pactado con Netflix. La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por la compañía.

Samuel A. Di Piazza Jr., presidente del consejo de administración de Warner, sostuvo que la propuesta revisada de Paramount “sigue siendo inferior en numerosos aspectos clave” frente al acuerdo con Netflix, el cual fue alcanzado el pasado 5 de diciembre y ofrece, según el directorio, mayores niveles de certeza para los accionistas.

RIESGOS FINANCIEROS Y MENOR PROTECCIÓN DE ACCIONISTAS

El directorio evaluó que la modificación de la oferta presentada por Paramount el 22 de diciembre no solo no mejora las condiciones del acuerdo con Netflix, sino que incrementa el riesgo de que la operación no se concrete. Entre los puntos cuestionados figuran la estructura de financiamiento y la falta de salvaguardas en caso de que la transacción fracase.

“La oferta de Paramount sigue sin ofrecer un valor suficiente, incluyendo condiciones como una financiación de deuda extraordinaria que crea riesgos para el cierre y la ausencia de protecciones para nuestros accionistas”, señaló Di Piazza Jr., remarcando que el acuerdo con Netflix evita “riesgos y costes significativos”.

MILLONARIA OFERTA QUE NO CONVENCIÓ A WARNER

A finales del año pasado, el magnate Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison —director ejecutivo de Paramount—, ofreció una garantía personal de 40 mil 400 millones de dólares para respaldar la adquisición de Warner. La propuesta contemplaba comprar la totalidad de la compañía a 30 dólares por acción en efectivo, elevando la valuación a 108 mil 400 millones de dólares.

Sin embargo, esta iniciativa llegó apenas una semana después de que Warner ya hubiera rechazado una oferta pública de Paramount por considerarla insuficiente. En contraste, Warner Bros. Discovery acordó venderse a Netflix por 82 mil 700 millones de dólares, incluyendo deuda. Aunque sobre el papel la oferta de PSKY resulta más alta, el directorio considera que el pacto con la plataforma de streaming presenta un menor riesgo de ejecución y mayor estabilidad a largo plazo.