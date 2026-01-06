Google alerta a usuarios de Gmail por estafas: realiza este ajuste clave para proteger tu cuenta

Google lanzó una advertencia clave a los usuarios de Gmail ante el incremento de estafas digitales. La compañía recomienda modificar un ajuste en la cuenta para reducir el riesgo de phishing, una modalidad de fraude que busca engañar a las personas para robar datos personales o financieros.

GMAIL, EL CORREO MÁS USADO Y MÁS ATACADO

Según cifras de Demandsage, en 2024 Gmail superó los 1 800 millones de usuarios activos a nivel global. Esta masividad lo convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes, que utilizan correos falsos para suplantar identidades, difundir malware o captar contraseñas. Informes recientes señalan que más de 2,5 millones de cuentas se encuentran actualmente en riesgo, pese a los filtros de seguridad implementados por Google.

El peligro se ha intensificado con el uso de Inteligencia Artificial, que permite crear mensajes fraudulentos cada vez más creíbles y personalizados, dificultando que los usuarios identifiquen el engaño a simple vista.

¿QUÉ RECOMIENDA GOOGLE PARA EVITAR ESTAFAS?

Ante este escenario, Google prepara una nueva función de seguridad para Gmail que busca ocultar la dirección de correo real del usuario. La herramienta permitirá crear alias de correo electrónico de uso único o limitado, que se utilizarán al registrarse en sitios web o servicios externos.

Los mensajes enviados a estos alias se reenviarán automáticamente a la cuenta principal, sin revelar la dirección real. De esta manera, se añade una capa extra de protección, evitando que los hackers obtengan el correo verdadero y reduciendo la llegada de mensajes maliciosos que podrían derivar en estafas o robo de información.

BARRERA ADICIONAL CONTRA EL PHISHING

Esta medida apunta a frenar el acceso de correos fraudulentos antes de que lleguen a la bandeja principal del usuario. Al no exponer la dirección real, se limita la circulación de datos personales en la red y se reduce el riesgo de caer, incluso sin notarlo, en campañas de phishing cada vez más elaboradas.

Google señaló que esta función estará disponible próximamente en Gmail como parte de su estrategia para reforzar la seguridad digital y proteger a millones de usuarios frente a las nuevas amenazas del cibercrimen.