Netflix dejará de funcionar en una serie de televisores: ¿Cuáles son los modelos?

A pocos días de haber iniciado el 2026, Netflix anunció que la plataforma de streaming dejará de funcionar en una serie de televisores que han sido lanzados desde hace más de 10 años, lo que ha causado una serie de incomodidades entre los usuarios.

¿CUÁLES SERÁN LOS MODELOS AFECTADOS?

Desde la compañía, mencionaron que los artefactos que no podrán visualizar las series o películas que se compartan serán aquellos que fueron lanzados al mercado antes del 2015, ya que no reciben actualización del software.

En caso de que no desees adquirir un nuevo televisor, Netflix anunció que los dispositivos de videojuegos continuarán sirviendo para que las personas puedan disfrutar de los contenidos que se lancen por medio de la plataforma de streaming.

La modificación busca que los usuarios puedan estar más cerca de la tecnología, por lo que pueden ser obligados a que den un salto más allá de lo convencional, ya que podrán disfrutar de una mejor experiencia de los contenidos.