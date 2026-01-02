YouTube y sus nuevas opciones: autorizan hacer transmisiones en vertical y horizontal simultáneamente

En medio de la era digital que se vive en el mundo, YouTube anunció a los usuarios que podrán realizar transmisiones en vivo de manera vertical y horizontal al mismo tiempo, función que era esperada desde hace mucho tiempo atrás por los creadores de contenido.

¿CÓMO BENEFICIA LA OPCIÓN?

La herramienta ya se encuentra disponible en las cuentas del Perú, que tiene como propósito ayudar a los usuarios en la visualización de contenidos, ya que estos podrán adaptarse a los tamaños de la pantalla de los cibernautas.

Esta función ayudará a que los creadores de contenido puedan seguir en la conexión con sus comunidades, quienes muchas veces se encuentran viéndolos por medio de una tablet o televisor, y ahora no tendrán que hacer esfuerzos para dividir el contenido con los chats.

No será la única novedad que tendrá YouTube, sino que, gracias a la inteligencia artificial, las transmisiones que se realicen en vivo podrán ser cortadas automáticamente por la IA, para después ser subidas como shorts en el canal de origen desde donde se hizo el directo.