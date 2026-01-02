Una nueva controversia sacude a X tras denuncias de usuarios que acusan el uso de inteligencia artificial para generar imágenes no consensuadas de mujeres en bikini o ropa interior, a partir de fotografías reales. La herramienta señalada es Grok, disponible para suscriptores de X Premium, cuyo uso ha encendido el debate global sobre límites éticos, privacidad y violencia digital.

IMÁGENES SIN CONSENTIMIENTO

El caso que detonó la polémica fue expuesto por Samantha Smith, quien relató que un usuario pidió a Grok transformar una foto suya —en la que aparece con un vestido azul y una bandera del Reino Unido— en una imagen realista de ella usando un bikini negro. “¿Cómo es posible que esto no sea ilegal?”, cuestionó la usuaria, calificando el resultado como “absolutamente asqueroso”.

Smith añadió que probó los límites de la herramienta solicitando a la IA que editara una foto de su primera comunión para que apareciera en bikini, lo cual Grok ejecutó sin restricciones. El episodio provocó una ola de reacciones en la plataforma y renovó las críticas sobre el uso de IA para la sexualización de imágenes sin consentimiento.

USUARIOS MUESTRAN INDIGNACIÓN EN REDES

El reclamo escaló rápidamente. Diversas voces pidieron a Elon Musk, propietario de X, cambios urgentes en Grok y la eliminación del contenido generado bajo estas prácticas. El periodista Sanket Upadhyay interpeló directamente a Musk al preguntarle si dirige “una aplicación para pervertidos que no respeta la dignidad de las mujeres”.

En la misma línea, la usuaria Nandani Sotro exigió retirar todo el contenido donde fotos de mujeres fueron alteradas para mostrarlas en bikini o vestidos cortos sin autorización. “Esto no es innovación en IA, es una violación de la privacidad”, escribió, reflejando una preocupación compartida por miles de usuarios.

MUSK APARECE EN BIKINI

En medio del debate, Elon Musk avivó la controversia al publicar una imagen suya en bikini generada con IA. El empresario pidió a Grok que modificara una imagen de una persona en bikini para que se pareciera a él, solicitud que la herramienta cumplió sin inconvenientes. “Perfecto”, comentó Musk al compartir el resultado.

El gesto fue interpretado por críticos como una banalización del problema y reforzó los cuestionamientos sobre la falta de límites claros en el uso de la inteligencia artificial dentro de la plataforma, mientras continúan los llamados a regular y restringir este tipo de contenidos en X.